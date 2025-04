Gobierno evalúa cubrir al menos 40% de la deuda de US$ 2,5 millones de Calcar con sus productores

Una posibilidad puede ser instrumentarla a través del Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL), que cuenta con unos US$ 4 millones, que fueron prestados por el Fondo de Garantía Lechero (Fogale). Se estudia que en vez de devolverle los US$ 4 millones, se le devuelvan US$ 3 millones, y se pueda apoyar a los productores de Calcar con US$ 1 millón, para que sigan produciendo.

Además, el gobierno, a través del Banco República, estudia una línea de crédito y que los productores no pierdan la categoría en Microfinanzas. Se intentará que su cuota de abril no quede sin pagarse, para mantener su categoría crediticia. Ese monto sería de unos US$ 30.000.

Calcar mantenía deudas con los bancos por un total de US$ 12 millones –tras la negociación de una quita–, pero al no pagarse como se había comprometido, la deuda volverá al monto original, de US$ 26 millones. Seguramente el desenlace será el remate de sus activos. Otro punto a considerar es que, según supo Agro de Búsqueda, el predio donde funcionaba Calcar le pertenece al Instituto Nacional de Colonización (INC).

Calcar también contaba con otro predio del INC donde funcionaba un campo de recría. Y además, hay vacas de Calcar prestadas a los productores, que entran en el fideicomiso. Todos estos tema serán planteados al interventor a cargo.

Calcar-leche.jpg Leche larga vida Calcar en comercio en Montevideo Javier Calvelo / adhocFOTOS

Crónica de la caída

El golpe de nocaut de Calcar fue la salida conjunta de los siete productores de mayor escala, que remitían unos 40.000 litros de leche, más del 50% de lo que procesaba la cooperativa (unos 70.000 litros diarios). De todos modos la empresa venía con grandes dificultades financieras y ya se estaban retirando productores remitentes.

“La empresa quedó muy mal parada en el precio del litro de leche, lo que hace algunos años provocó una corrida de productores. La estructura era de 200 productores, 200 empleados, 300.000 litros y dos fábricas en funcionamiento. Al poco tiempo seguíamos con 200 empleados, dos fábricas, pero con 100 productores y 100.000 litros de leche. Esa falta de leche, con una estructura muy pesada, generó grandes dificultades”, comentó a Agro de Búsqueda el productor Sebastián Perrachón.

A propósito, planteó que en Conaprole hay un operario cada 2.000 litros de leche. “La estructura de recursos humanos de Calcar quedó excesiva respecto a la cantidad de productores y los litros de leche remitidos. Después se fueron otros productores, por diferentes motivos, y finalmente quedaban 70 productores, que remitían de 70.000 a 100.000 litros”, comentó.

Perrachón indicó que en el primer plan de reconversión se reestructuró la deuda con el club de bancos, de US$ 26 millones a US$ 15 millones. La reestructura incluía una baja importante del costo salarial, tanto en cantidad de mano de obra, como de sueldos. La proyección era que, reestructurando la deuda de Calcar, bajando todos los costos de mano de obra y manteniendo el precio al productor, la industria era viable.

En un momento se percibió que los flujos de caja indicaban que el mercado tenía cierta inclinación hacia productos que generaban mayor margen, como la leche fluida.

Calcar siguió intentando producir, siempre con un pasivo importante para intentar amortizar deudas. “Venía cumpliendo con los productores, hasta que llegó el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas (FRIL), en 2023, del que recibió unos US$ 4 millones. En ese plan también se inyectó financiamiento a Coleme y Claldy. De ese monto que recibió Calcar, se utilizaron US$ 1,5 millones para pagar despidos, porque tenía una estructura pesada y no contaba con fondos para reestructurarse; además se utilizó algo para capital de giro y se adquirió una máquina para la elaboración de leche fluida”, detalló el productor.

Mientras se esperaba la llegada de esa máquina se seguía produciendo con un stock de mercadería, se elaboraba a fazón, y se cerró la planta de Carmelo. “A nuestro juicio tarde, porque si bien estaba todo lo emblemático de esa planta, la cooperativa tenía una producción de 70.000 litros de leche, e iban 50.000 a una industria y una cisterna de 20.000 litros a otra. No tenía sentido tener abierta esa planta”, sostuvo Perrachón.

En la primavera pasada la empresa sufrió otro golpe, debido a un sobrestock de quesos, por falta de ventas, y la facturación fue escasa para pagar toda la materia prima. Desde ese momento Calcar no pudo cubrir sus compromisos y fue aplazando los pagos a sus productores.

“Todos los 31 y 1, a mes vencido, cobrábamos el 50% de la leche, a través de un fideicomiso. Entendíamos que era una garantía del 50% de la producción de leche, pero en realidad la garantía eran las propias ventas de Calcar. El primer aplazamiento fue de siete días, luego de 14 días, y así se mantuvo. Después Calcar hacía frente al restante 50%”, señaló el productor.

Pero luego esta situación se fue profundizando, se acumularon los atrasos y se corrían las fechas de pago, hasta que en enero se presentó un flujo de caja y se planteó que esta situación iba a continuar. Calcar no podía cumplir con su mensualidad y cada vez se atrasaba más.

Calcar.jpeg Los trabajadores pretenden que Calcar vuelva a funcionar, pero sus activos serán embargados

Máquina y distribución

Las autoridades de Calcar explicaron que en el invierno se iban a concretar cambios importantes, como la instalación de la máquina de leche fluida. Cuando Calcar quebró faltaban 15 días para que comenzara a operar. Eso le permitía dejar de elaborar a fazón, algo que le significaba un costo importante, y la además la inversión de la máquina ya estaba paga. “De hecho, Calcar estaba desviando todos los fondos y recursos para instalar esa máquina, porque era de alta urgencia”, indicó el productor.

Además se planteó un cambio en la distribución de sus productos, a través de dos distribuidores muy importantes, que trabajan con productos Crufi, que operaban en Montevideo y toda la zona metropolitana, y continuarían su expansión hacia el resto del país. Ya estaban trabajando con Calcar e incrementando las ventas.

Con este nuevo plan se proyectaba que el flujo de caja se podía revertir en el invierno, pero que esta situación se mantendría en otoño.

“La respuesta de los productores fue que ya se habían atrasado los pagos, que podíamos aguantar un mes de atraso, pero no más. Y que no íbamos a financiar ese faltante de dinero para llegar al invierno, sino que necesitarían una inyección de capital externo, y se solicitó que fueran a hablar con el club de bancos y con el gobierno”, recordó Perrachón.

Pero justo estaba ocurriendo el cambio de gobierno. “Las nuevas autoridades hablaron con el club de bancos y se les dijo que hasta ahora solo habían tenido promesas de pago, y como no se amortizó, no le daría capital de giro. Estamos hablando de un monto de US$ 1 millón a US$ 2 millones”, indicó.

Calcar solicitó que el flujo de fondos fuera auditado, que lo recibiera el club de bancos o el gobierno. Argumentó que al gobierno le saldría más barato colocar US$ 1 millón, que tener que mantener el seguro de paro extendido de 107 empleados. Recordaron que en el caso de Pili se extendió hasta cuatro años, con un costo de más de U$S 2 millones, además de los US$ 2,5 millones que le debe la cooperativa a los productores y la deuda de US$ 12 millones con los bancos –había pago US$ 4 millones–.

“No sé si Calcar se podía salvar. Tenía ciertas variables colocadas en flujo de caja, como la instalación de la máquina, que ya estaba paga, dejar de elaborar afuera y achicar los costos, y un incremento de 10% en las ventas y distribución. Se supone que eso era lograble. Si fuera así, la conclusión fue que morimos nadando en la orilla”, comentó.

Señaló que todos los viernes eran “una especie de termómetro, por ahí alguno esperaba a cobrar el viernes para después irse; lo que pasó el último viernes (28 de marzo) fue que la plata no estuvo y el lunes o martes siguiente estos productores se fueron”.

La responsabilidad

Para Perrachón “la culpa es un poco de todos”. Opinó que “hubo negligencias de la directiva, de los trabajadores y del gobierno”. Explicó que el pago que se realzaría el viernes 28 de marzo, correspondía al 28% adeudado de noviembre, y que esos US$ 200.000 entrarían a Calcar por devolución de IVA.

“En febrero se solicitó que se pague de forma urgente, justo después se produjo el traspaso de mando, cuando fueron a pagar Calcar tenía un documento vencido o le faltaba un documento, no se pagó, y eso detonó la bomba”, indicó.

Calcar-super.jpg Góndola de lácteos en un supermercado de Montevideo Javier Calvelo/ adhocFOTOS

El foco

Perrachón señaló que ahora todo el foco está en la situación de los trabajadores, pero sostuvo que estos tienen un seguro social que los contempla. “No es grato para nadie, pero lo tienen. Hay antecedentes de seguros extendidos hasta por varios años. Así que eso, de alguna manera, está relativamente cubierto”, afirmó.

Calcar será embargada y caerá el convenio con los bancos, por lo que la deuda volverá automáticamente a U$S 26 millones. “La planta no sé qué valor tiene, es un montón de escombros, con una máquina adentro, sin productores”, dijo. Se espera que el embargo sea del Banco República y que llegue a los productores firmantes, ya que los directivos que firmaron el crédito son garantes solidarios.

Algunos productores remitentes ya se habían ido a otras industrias, y los que quedaron en Calcar pudieron solucionar muy rápido esa situación. En menos de 48 horas ya tenían la producción colocada, fundamentalmente en Conaprole y Alimentos Fray Bentos.

El problema sin solución

El gran problema que queda sin solucionar son los US$ 2,4 millones que Calcar le quedó debiendo a sus productores. “A través de Calcar hay cero posibilidad de cobro, porque la empresa será embargada, y además es un sistema cooperativo, donde los productores son también los dueños de la industria que quebró. Entonces, conceptualmente el productor es el último en cobrar, y como hay un embargo de US$ 26 millones, la posibilidad de cobrar es cero”, analizó.

Perrachón confirmó que se está trabajando para llegar a una solución, entre integrantes de Calcar y del Instituto Nacional de la Leche (Inale). Los productores hicieron dos solicitudes al gobierno. La primera es que el Estado subsidie los US$ 2,4 millones. “Como se supone que no lo va a hacer, lo segundo es ver cómo mitigar esta situación, con exoneraciones, aplazamientos, algún crédito no bancario con tasas preferenciales, con subsidio a los productores más chicos”, comentó.

Cuando Calcar quebró faltaban 15 días para que comenzara a operar su nueva máquina de leche fluida, que le permitía dejar de elaborar a fazón

También señaló que hubo que hablar con República Microfinanzas, porque “seguían llamando a los productores advirtiendo que si no pagaban el 5 de mayo irían al Clearing de Informes”. Explicó que “Calcar retenía el dinero y no lo pagaba a Microfinanzas, y se vencía la tercera cuota. Algunos productores se asustaron y salieron corriendo a pagar, cuando en realidad hoy tienen que recibir dinero y no sacar dinero de sus empresas”.

Algunos productores están cerrando sus tambos, y mientras tanto se está analizando la situación y trabajando en algunas ideas, sobre todo viendo cómo generar algún crédito, que puede ser a través del FFAL.

Otro pedido de los productores, que analiza el gobierno, es la creación de un fideicomiso que respalde el 100% de la producción de leche remitida, aunque no se especificaron de dónde saldrían los fondos. “El objetivo es que los productores puedan cobrar si otra industria láctea quiebra”, indicó Perrachón.

“Desde el gobierno actual se dijo que no sabían que esto iba a terminar así, supuestamente los habían llamado para advertirlos de la situación, que Calcar iba a quebrar de un día para el otro, que necesitaba de algún salvavidas urgente. El gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias”, consideró Perrachón, y aclaró que sus opiniones no tienen ningún tinte político partidario.