La Rural del Prado 2026 abrirá con más animales, galpones renovados y expectativas de buenos negocios

La muestra se desarrollará del 11 al 20 de setiembre y se espera que refleje el buen momento de la ganadería

Los tradicionales galpones de la Rural del Prado lucirán sus refacciones.

La Rural del Prado 2026 se prepara para abrir sus puertas el viernes 11 de setiembre con una muestra ganadera que crecerá respecto al año pasado y alcanzará los 1.445 animales inscriptos, en un contexto en el que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) observa buenas perspectivas para el negocio ganadero.

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Desde ARU entienden que la respuesta de las cabañas está vinculada con el momento que atraviesa la ganadería. El director de Exposiciones de ARU, Rodrigo Granja, destacó la estabilización de los precios y la demanda, pero fundamentalmente las perspectivas favorables para la carne, ante un escenario internacional caracterizado por menores existencias en los países productores.

Las expectativas también se trasladan a la comercialización de reproductores. Granja sostuvo que históricamente el Prado ha sido una oportunidad para acceder a genética destacada a valores competitivos y consideró que el escenario actual puede favorecer los negocios durante la exposición.

Inversión superior a U$S 5 millones La Rural del Prado permitirá además estrenar plenamente los galpones renovados por ARU, luego de un proceso de obras que demandó algo más de U$S 5 millones. La inversión fue financiada íntegramente por la institución, y permite mejorar sustancialmente las condiciones para alojar animales.

La agenda combinará las tradicionales juras y actividades ganaderas con conferencias técnicas, encuentros empresariales y una intensa presencia de autoridades. Entre los temas de las conferencias aparecen riego, el encalado y la garrapata.