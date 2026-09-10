La Rural del Prado 2026 abrirá con más animales, galpones renovados y expectativas de buenos negocios

La Rural del Prado 2026 se prepara para abrir sus puertas el viernes 11 de setiembre con una muestra ganadera que crecerá respecto al año pasado y alcanzará los 1.445 animales inscriptos, en un contexto en el que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) observa buenas perspectivas para el negocio ganadero.
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Desde ARU entienden que la respuesta de las cabañas está vinculada con el momento que atraviesa la ganadería. El director de Exposiciones de ARU, Rodrigo Granja, destacó la estabilización de los precios y la demanda, pero fundamentalmente las perspectivas favorables para la carne, ante un escenario internacional caracterizado por menores existencias en los países productores.
Las expectativas también se trasladan a la comercialización de reproductores. Granja sostuvo que históricamente el Prado ha sido una oportunidad para acceder a genética destacada a valores competitivos y consideró que el escenario actual puede favorecer los negocios durante la exposición.
La Rural del Prado permitirá además estrenar plenamente los galpones renovados por ARU, luego de un proceso de obras que demandó algo más de U$S 5 millones. La inversión fue financiada íntegramente por la institución, y permite mejorar sustancialmente las condiciones para alojar animales.
La agenda combinará las tradicionales juras y actividades ganaderas con conferencias técnicas, encuentros empresariales y una intensa presencia de autoridades. Entre los temas de las conferencias aparecen riego, el encalado y la garrapata.
La agenda política será otro de los componentes centrales de la semana. Para el miércoles 16 está prevista la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, en un almuerzo con la junta directiva de ARU, y es probable que entregue premios en las pistas de las razas Aberdeen Angus y Hereford.
Además, habrá actividades con ministros y otras autoridades, además de una reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM).
Además de la clásica muestra comercial, industrial, artesanal y gastronómica, donde se destacan los pabellones internacionales, intendencias, institutos agropecuarios y empresas de maquinaria, equipamiento y servicios.
La Expo Prado se extenderá hasta el domingo 20 de setiembre y culminará con el tradicional desfile de campeones y el espectáculo de tropillas en el ruedo.