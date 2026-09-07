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    Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

    La embajada estadounidense creó un nuevo cargo para ayudar a un país “socio” que enfrenta “enormes desafíos”; busca mejorar la cooperación con las agencias uruguayas de seguridad

    El embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, junto al presidente Yamandú Orsi.

    El embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, junto al presidente Yamandú Orsi.

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Hace pocas semanas, el director de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas estuvo en Buenos Aires para representar a la Policía uruguaya en el principal foro anual de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Robert Correa mantuvo allí conversaciones con Michael Cabral, director de la DEA para todo el Cono Sur, y Thomas Miles, agregado del organismo en Argentina, desde donde la DEA supervisa sus operaciones en Uruguay.

    Para la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, instancias y contactos como esos demuestran la profundización de la relación entre ambos países en materia de seguridad, pese a que persisten diferencias en algunos asuntos concretos, como el eventual uso de vehículos militares para el patrullaje policial en la vía pública o la decisión de Uruguay de no integrarse al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Donald Trump para fortalecer la cooperación regional contra cárteles de narcotráfico.

    “Desde su arribo al país, el embajador Lou Rinaldi aprovechó el muy buen vínculo que estableció con el presidente Yamandú Orsi, para destacar la importancia de ayudar a un socio como Uruguay en estos enormes desafíos”, indicaron a Búsqueda fuentes de la embajada.

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    Estados Unidos apunta a mejorar el intercambio de información con la Policía Nacional y otras agencias de seguridad uruguayas.

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    Rinaldi fue nombrado embajador por Trump debido a sus fuertes lazos con Uruguay: el empresario devenido en diplomático vivió en Montevideo durante su niñez y adolescencia, antes de emigrar a Estados Unidos. De acuerdo a las fuentes, desde que asumió el cargo en setiembre de 2025 “son múltiples los ejemplos de cómo Estados Unidos da respuesta a las necesidades de Uruguay en temas de seguridad”, no solo en asuntos de narcotráfico y ciberdelitos, sino también de energía, tecnología, espacio, ciencia, propiedad intelectual y telecomunicaciones.

    De todas formas, el comercio de drogas, el lavado de activos, el tráfico de armas, el contrabando, la trata de personas y la expansión en Uruguay de bandas delictivas internacionales son prioridad para el gobierno de Trump. En línea con ese objetivo, la embajada creó en agosto un cargo de especialista en crimen organizado, a quien se le encargará coordinar la cooperación, la comunicación y la planificación estratégica de Estados Unidos con Uruguay en seguridad civil.

    La semana pasada, además, expertos de seguridad del gobierno de Colombia realizaron en Montevideo una capacitación para funcionarios policiales uruguayos. La formación fue en el marco del Plan de Acción Conjunta para la Seguridad Regional entre Estados Unidos y Colombia (Uscap, por su sigla en inglés), que es financiado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos.

    El programa existe desde 2012 y, básicamente, busca que Colombia, un histórico aliado de Estados Unidos en seguridad pública, comparta su experiencia y capacidades policiales con países latinoamericanos mediante cursos, asesorías y entrenamiento, siempre con apoyo estadounidense. Es la primera vez que la capacitación se hace de manera presencial en Uruguay; se focalizó en mejorar la seguridad contra el narcotráfico en los puertos uruguayos, con formación en técnicas de control, inspección y perfil de cargas.

    Funcionarios uruguayos y estadounidenses durante un ejercicio de ciberdefensa realizado en marzo en Montevideo.

    Funcionarios uruguayos y estadounidenses durante un ejercicio de ciberdefensa realizado en marzo en Montevideo.

    En marzo, seis expertos militares de la Guardia Nacional de Connecticut y del Comando Sur habían estado en Montevideo para liderar un ejercicio conjunto de ciberseguridad con la Unidad de Ciberdefensa del Ejército Nacional.

    A futuro, de acuerdo a las fuentes, Estados Unidos procurará fondos propios o regionales para implementar nuevos programas o reinstaurar programas bilaterales de seguridad que existieron en el pasado, con la intención de apoyar al gobierno de Orsi en el combate al crimen organizado regional. Uno de los objetivos de ese financiamiento es mejorar el intercambio de información entre ambos países sobre las redes delictivas internacionales que operan en Uruguay. Ambos países han mantenido conversaciones en ese sentido, al entender que es necesario ampliar la cooperación bilateral para enfrentar ciertos fenómenos delictivos, en un análisis que incluye unidades de la Policía Nacional, como la Dirección de Drogas, pero también otros organismos, como la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

    Prevenir el ingreso de drogas

    El viaje de Robert Correa a Buenos Aires se dio durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que se celebró del 18 al 20 de agosto. Organizado por la DEA, en el evento se discutieron las principales amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, incluyendo rutas utilizadas por las organizaciones criminales, mecanismos de lavado de activos, estructuras delictivas y nuevas modalidades de operación.

    “Para Uruguay, este intercambio resultó particularmente relevante para fortalecer las capacidades destinadas a prevenir el ingreso de drogas al territorio nacional, proteger las fronteras y los puertos y anticipar las acciones de organizaciones criminales que operan a nivel regional”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa. “El encuentro constituye una oportunidad para el contacto directo con autoridades y referentes de organismos especializados de distintos países, fortaleciendo una red de cooperación fundamental para enfrentar un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales”, añadió el comunicado.

    Aunque Estados Unidos ya no tiene una oficina de la DEA en Uruguay, asegura que la cooperación de la agencia antidrogas en el país no se ha interrumpido.

    Aunque Estados Unidos ya no tiene una oficina de la DEA en Uruguay, asegura que la cooperación de la agencia antidrogas en el país no se ha interrumpido.

    Ante la consulta de Búsqueda sobre las conversaciones específicas que hubo en Argentina entre la Policía Nacional y los agentes de la DEA, desde la Embajada de Estados Unidos respondieron que “la cooperación de la DEA con las agencias de seguridad de Uruguay continúa siendo fuerte y no se ha interrumpido”.

    Ese contacto se mantiene a través de Miles. Como la agencia norteamericana centraliza las operaciones uruguayas desde la capital argentina tras el cierre de su sede montevideana en 2019, Miles lidera periódicamente las mesas de trabajo con los mandos policiales uruguayos para afinar la vigilancia en puertos y fronteras y fortalecer el intercambio binacional de información.

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