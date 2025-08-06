¡Hola !

casa estudio jl andré 9
Arquitectura contemporánea

Recorrido por una casa armónica y conectada en San Nicolás

Los grandes ventanales al exterior y los ambientes vinculados por puertas corredizas permiten la integración de los distintos espacios, dándoles a la luz y a la vegetación un protagonismo vital

AUTOR Contraluz Fotografía
Búsqueda | Magdalena Cabrera
Por Magdalena Cabrera

El minimalismo, la simplicidad volumétrica, el juego equilibrado de materiales nobles, como la madera, el mármol y la piedra, la funcionalidad y la integración con la naturaleza son las notas que caracterizan al nuevo proyecto del estudio José Luis André Arquitectos, una casa de estilo contemporáneo, ubicada en el barrio San Nicolás.

En un predio de 1.200 metros cuadrados el estudio levantó una casa compacta, de dos pisos y 430 metros cuadrados (más los 130 del techado exterior), cuyo eje central es un patio interior, el cual no solo da abundante luz a ambas plantas de la casa, sino que además cumple una función estética, con su vegetación especialmente pensada para el espacio. Una característica particular es la ventana circular que coincide con el punto de acceso a la escalera. “Un toque diferente al resto de la casa, que creemos que quedó muy bien”, señaló a Galería el arquitecto José Luis André.

casa estudio jl andré
En un predio de 1.200 metros cuadrados se levantó una casa compacta, de dos pisos y 430 metros cuadrados, con una vegetación especialmente pensada para el espacio

En un predio de 1.200 metros cuadrados se levantó una casa compacta, de dos pisos y 430 metros cuadrados, con una vegetación especialmente pensada para el espacio

casa estudio jl andré 1
casa estudio jl andré 7
El proyecto de interiorismo estuvo a cargo de la diseñadora Victoria Brown, quien utilizó maderas nobles, lustres, linos, cueros y piedras para lograr la armonía en todos los ambientes

El proyecto de interiorismo estuvo a cargo de la diseñadora Victoria Brown, quien utilizó maderas nobles, lustres, linos, cueros y piedras para lograr la armonía en todos los ambientes

La planta baja, donde se encuentran los espacios sociales, está marcada por la unión de todos sus ambientes. El estar está integrado a la cocina y a la vez, a través de puertas corredizas de piso a techo, este se puede continuar con el living comedor, según las necesidades de los propietarios. Lo mismo pasa con el escritorio, que, de ser necesario, puede vincularse con el living y lograr una casa muy compacta.

Interior y exterior: dos en uno

Ese factor integrador no solo se limita a los espacios interiores. También involucra a los exteriores a través de los grandes ventanales del living y el comedor, que dan a una galería techada que lleva al jardín, al parrillero y a la piscina. “Abrís las ventanas y se integra todo lo interior con el exterior, y no solo con la galería, sino con el jardín, la piscina y el parrillero”, comentó André.

casa estudio jl andré 4
casa estudio jl andré 2
casa estudio jl andré 3
casa estudio jl andré 8
"Abrís las ventanas y se integra todo lo interior con el exterior, y no solo con la galería, sino con el jardín, la piscina y el parrillero", comentó André

“Abrís las ventanas y se integra todo lo interior con el exterior, y no solo con la galería, sino con el jardín, la piscina y el parrillero”, comentó André

La orientación norte del jardín no es un dato menor, dado que la iluminación natural de los espacios íntimos, ubicados muchos de ellos en la planta alta, está asegurada durante todas las épocas del año. En el segundo piso, además del dormitorio principal y los tres dormitorios secundarios, hay uno de huéspedes, al cual se puede acceder desde el exterior. En tanto, cada uno de ellos cuenta con terraza propia.

La planta alta posee tres baños completos, dos de ellos en suite y uno con bañera, y la planta baja con un baño de servicio y un toilette. Todos ellos fueron hechos con porcelanato y piedras naturales en sus revestimientos y mesadas. Tienen también lugares de guardado en madera, lo que les aporta calidez.

casa estudio jl andré 5
casa estudio jl andré 6
José Luis André arquitecto
Arquitecto José Luis André

Arquitecto José Luis André

Los pisos de toda la casa son de madera y porcelanato, mientras que las paredes y escaleras son estucadas (revestidas con una capa de estuco, material que se utiliza para dar efecto decorativo y protector a paredes y techos).

El proyecto de interiorismo, que sigue la línea minimalista y moderna, estuvo a cargo de la diseñadora Victoria Brown, quien utilizó maderas nobles, lustres, linos, cueros y piedras para lograr la armonía en todos los ambientes. La fachada de hormigón visto, revestimientos de lapacho y barandas de vidrio integra macetas con vegetación que se mimetizan con el jardín y logran un resultado perfecto.

