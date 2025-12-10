Para la mesa navideña: vinos, espumantes y otras delicias

Embed
La Vigne
Oro Bailén Botella cristal Picual 500 ml
Comercializado en exclusiva
$ 990
Champagne Bollinger Special Cuvee
Comercializado en exclusiva
$ 5.900
Jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas loncheado 70 g
Comercializado en exclusiva
$ 2.250
El Enemigo As Bravas Malbec 2017
$ 7.800
Catena Zapata Birth of Cabernet 2021
$ 6.000
Champagne Bollinger La Grande Anne
Comercializado en exclusiva
$ 14.899
La Piu Belle Champagne Millésime
Comercializado en exclusiva
$ 10.500
Champagne Taittinger Brut Réserve
$ 4.720
Saint Felicien Nature
$ 1.790
Comtes de Champagne Taittinger
$ 15.530
Web: www.lavigne.com.uy | Instagram: @lavignecarrasco |Dirección: Costa Rica 1740, Carrasco Valley (local 09 y 10)