Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

El gobierno “sigue de cerca” la situación de la Global Sumud Flotilla, que partió rumbo a la Franja de Gaza y que fue detenida por la Armada de Israel antes de llegar a destino. La Cancillería estuvo en comunicación en los últimos días con las dos uruguayas que están embarcadas y con sus familiares, dijeron a Búsqueda fuentes de ese ministerio.
Ahora que la comunicación con los barcos quedó cortada, el gobierno ha mantenido contactos con Israel y con otros países que también tienen ciudadanos en la flotilla para conocer detalles de la situación, añadieron las fuentes.
El Ministerio de Exteriores de Israel emitió un comunicado este miércoles 1 en el que informó que había “detenido varios barcos de la flotilla” y que los “pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí”. Horas antes de esa acción, había advertido que la flotilla iba rumbo a “una zona de combate activa”, por lo que le impedirían seguir adelante.
Barquitos de papel
Los senadores del Frente Amplio hicieron este miércoles una demostración de apoyo a la “flotilla”. A instancias del socialista Gustavo González, pusieron “barquitos de papel con los colores de Palestina" en la sala del Senado. “Todas y todos pusimos ello en solidaridad con la Flotilla Humanitaria”, escribió el senador en X.
