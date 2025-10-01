  • Cotizaciones
    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    El gobierno estuvo en contacto con las dos uruguayas que integran las tripulaciones de los barcos interceptados por Israel y hace gestiones para conocer su situación

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    FOTO

    AFP Photo / Global Sumud Flotilla
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno “sigue de cerca” la situación de la Global Sumud Flotilla, que partió rumbo a la Franja de Gaza y que fue detenida por la Armada de Israel antes de llegar a destino. La Cancillería estuvo en comunicación en los últimos días con las dos uruguayas que están embarcadas y con sus familiares, dijeron a Búsqueda fuentes de ese ministerio.

    Ahora que la comunicación con los barcos quedó cortada, el gobierno ha mantenido contactos con Israel y con otros países que también tienen ciudadanos en la flotilla para conocer detalles de la situación, añadieron las fuentes.

    El Ministerio de Exteriores de Israel emitió un comunicado este miércoles 1 en el que informó que había “detenido varios barcos de la flotilla” y que los “pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí”. Horas antes de esa acción, había advertido que la flotilla iba rumbo a “una zona de combate activa”, por lo que le impedirían seguir adelante.

    Barquitos de papel

    Los senadores del Frente Amplio hicieron este miércoles una demostración de apoyo a la “flotilla”. A instancias del socialista Gustavo González, pusieron “barquitos de papel con los colores de Palestina" en la sala del Senado. “Todas y todos pusimos ello en solidaridad con la Flotilla Humanitaria”, escribió el senador en X.

    Embed
