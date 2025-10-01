Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

NGE, el cuarto grupo más importante del sector de la construcción en Francia , con una facturación de US$ 4.600 millones, informó este miércoles en París como una “adquisición estratégica” para su expansión en América Latina la compra del paquete accionario de Saceem, una de las mayores compañías del rubro en Uruguay .

“Esta unión es la historia de dos empresas con competencias complementarias y una visión común para llevar adelante proyectos cada vez más ambiciosos en Uruguay, Perú y Paraguay. Estos tres países presentan perfiles de crecimiento sólidos y son reconocidos por su estabilidad institucional. Comparten prioridades en la modernización de las infraestructuras de transporte y logística, así como desafíos comunes en los sectores del agua y de las energías descarbonizadas”, señaló Jean Bernadet, presidente de NGE, en un comunicado.

“La región ofrece verdaderas perspectivas de expansión para nuestras actividades. Al constituir juntos una plataforma de competencias en ingeniería, construcción multiservicio y financiamiento de proyectos, aspiramos a convertirnos en un actor clave en América Latina a largo plazo”, añadió el ejecutivo.

La adquisición de Saceem “representa el crecimiento externo más importante de NGE a nivel internacional” y, al concretarse, elevaría la facturación internacional del grupo francés a poco más de 700 millones de euros en 2025, lo que representa un “incremento de 78% en 12 meses sobre una base proforma”, según el comunicado.

Además, con los 1.800 empleados de Saceem, la plantilla a nivel internacional de NGE alcanzaría a 5.800 personas, o sea, el 22,5% del total.

“Unirse a NGE constituye un paso decisivo en la historia de Saceem. La capacidad de inversión del Grupo NGE abre nuevas perspectivas”, afirmó por su lado Alejandro Ruibal, director general de Saceem.

NGE (sigla de Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, que significa “nuevas generaciones de emprendedores”) ya tiene actividad en Uruguay y vínculos con Saceem (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas); mediante su subsidiaria NGE Concessions, el conglomerado francés integra el Grupo Vía Central, que realizó la obra del Ferrocarril Central a través del régimen de participación público-privada (PPP).

Cambios en el paquete accionario

La operación consiste, en primera instancia, en la venta del total de Saceem por parte de los actuales dueños, que son empresarios brasileños (Neocorp) y Ruibal. Según fuentes al tanto de la transacción consultadas por Búsqueda, NGE quedará con la mayoría del paquete accionario y varios uruguayos, actualmente jefes y gerentes de Saceem, serán socios minoritarios. De esa forma, la “pata uruguaya crece” en participación y en número de accionistas respecto a la estructura anterior, remarcó una fuente.

En los hechos, la operación de fusión o concentración entre ambas compañías, que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Defensa de la Competencia, implica que la “marca” de NGE en América Latina será Saceem, indicó una fuente. Todo el proceso se completará en los próximos meses.

En agosto, Ruibal había informado a Búsqueda que se estaban procesando cambios en el paquete accionario de Saceem, aunque no quiso revelar los detalles. Sin embargo, aclaró que él seguiría ocupando la posición de director general o CEO de la empresa en América, que tiene filiales en Paraguay y en Perú.

Con una facturación anual que ronda los US$ 350 millones, Saceem es la empresa más grande de la industria de la construcción en Uruguay, según Ruibal, quien es, por otro lado, presidente de la cámara del sector.

La compañía cumplirá 75 años en 2026; Saceem surgió en 1951 como filial de la empresa francesa CEEM. En 2008, Neocorp adquirió la mayoría accionaria y los socios uruguayos permanecieron en el negocio.