El vino argentino mostró toda su riqueza en el Sofitel

El Salón del Vino Argentino, organizado por la Embajada de Argentina en Uruguay con el auspicio de Sofitel y la producción de Sergio Goloubintseff, convocó a más de un centenar de invitados en una celebración que puso en primer plano la diversidad enológica del país vecino. Fue el viernes 28 de noviembre en el salón Thays del hotel, un espacio que acompañó la propuesta con iluminación tenue, sectores de degustación y un servicio pensado para recorrer etiquetas icónicas y nuevas apuestas de las bodegas.
A lo largo de la tarde-noche, importadores de vino argentino presentaron una selección que abarcó desde tintos de altura hasta blancos frescos y blends contemporáneos, en una dinámica que permitió a los asistentes dialogar con expertos y descubrir distintos perfiles de región de origen. Para muchos, se trató de una de las mejores instancias del rubro en esta temporada, tanto por la puesta en escena como por la calidad de las degustaciones.
Entre las autoridades presentes, se destacó la asistencia del canciller Mario Lubetkin, acompañado por varios embajadores. La presencia diplomática se cruzó con figuras del deporte y la cultura, como Álvaro Recoba, Alexander Medina y Rose Papantonakis, que aportaron un toque más social al encuentro.
El ambiente se mantuvo animado durante toda la jornada con conversaciones entre copas, recomendaciones cruzadas y la sensación compartida de estar ante una muestra sólida del presente del vino argentino.