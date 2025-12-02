¡Hola !

El vino argentino mostró toda su riqueza en el Sofitel

La Embajada de Argentina reunió a diplomáticos, referentes culturales y figuras del deporte para una degustación

Consejero comercial de la Embajada de Argentina Ignacio Méndez, gerente general del Sofitel Diego Marcone, embajador de Argentina Alan Beraud y el organizador Sergio Goloubintseff.

Consejero comercial de la Embajada de Argentina Ignacio Méndez, gerente general del Sofitel Diego Marcone, embajador de Argentina Alan Beraud y el organizador Sergio Goloubintseff.

FOTO

Valentina Weikert
Alexander Medina, Álvaro Recoba, embajadora de Canadá Carmen Sorger y embajador de Italia Fabrizio Petri.

Alexander Medina, Álvaro Recoba, embajadora de Canadá Carmen Sorger y embajador de Italia Fabrizio Petri.

FOTO

Valentina Weikert
Rose Papantonakis y Karina Techera.

Rose Papantonakis y Karina Techera.

FOTO

Valentina Weikert
Embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, Miguel Gutiérrez y Alix Schijman.

Embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, Miguel Gutiérrez y Alix Schijman.

FOTO

Valentina Weikert
Samantha Inger Persad y el embajador de España Javier Salido Ortiz.

Samantha Inger Persad y el embajador de España Javier Salido Ortiz.

FOTO

Valentina Weikert
Adriana Abreo y Sergio Rodríguez.

Adriana Abreo y Sergio Rodríguez.

FOTO

Valentina Weikert
Martín Vilarrubí y Marcos Cabrera.

Martín Vilarrubí y Marcos Cabrera.

FOTO

Valentina Weikert
Alicia Gorriarán y Federico Ferreira.

Alicia Gorriarán y Federico Ferreira.

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Celi, Marcos Pamparato y Raúl Ramírez.

Santiago Celi, Marcos Pamparato y Raúl Ramírez.

FOTO

Valentina Weikert
Jazmín Aguerre, Franca Recayte y Marcela Rabuñal.

Jazmín Aguerre, Franca Recayte y Marcela Rabuñal.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Salón del Vino Argentino, organizado por la Embajada de Argentina en Uruguay con el auspicio de Sofitel y la producción de Sergio Goloubintseff, convocó a más de un centenar de invitados en una celebración que puso en primer plano la diversidad enológica del país vecino. Fue el viernes 28 de noviembre en el salón Thays del hotel, un espacio que acompañó la propuesta con iluminación tenue, sectores de degustación y un servicio pensado para recorrer etiquetas icónicas y nuevas apuestas de las bodegas.

A lo largo de la tarde-noche, importadores de vino argentino presentaron una selección que abarcó desde tintos de altura hasta blancos frescos y blends contemporáneos, en una dinámica que permitió a los asistentes dialogar con expertos y descubrir distintos perfiles de región de origen. Para muchos, se trató de una de las mejores instancias del rubro en esta temporada, tanto por la puesta en escena como por la calidad de las degustaciones.

Entre las autoridades presentes, se destacó la asistencia del canciller Mario Lubetkin, acompañado por varios embajadores. La presencia diplomática se cruzó con figuras del deporte y la cultura, como Álvaro Recoba, Alexander Medina y Rose Papantonakis, que aportaron un toque más social al encuentro.

El ambiente se mantuvo animado durante toda la jornada con conversaciones entre copas, recomendaciones cruzadas y la sensación compartida de estar ante una muestra sólida del presente del vino argentino.

