PwC Uruguay subraya la excelencia de sus finalistas en la sexta edición del Premio Innovación

Consolidado como uno de los principales reconocimientos a la innovación en Uruguay, PwC Uruguay celebró este 25 de noviembre la sexta edición del Premio Innovación en Magnolio Sala. La ceremonia se desarrolló en un marco de crecimiento sostenido del certamen, que volvió a registrar cifras récord de participación y una marcada diversidad de propuestas provenientes de múltiples sectores productivos. A lo largo de la noche, el foco estuvo puesto en destacar el rol de la innovación como herramienta clave para la competitividad, el desarrollo económico y la transformación social, en un ecosistema que continúa expandiéndose y ganando protagonismo a escala regional.

El jurado, integrado por Jorge Xavier (FCEA, Udelar), Adrián Rodríguez (FCEA, Udelar), Álvaro Brunini (ANII), Andrés Danza ( Búsqueda ), Marieke Goettsch (BID) y Richard Moreira (PwC Uruguay), seleccionó como ganadores a Avedian en la categoría general y a Guska en la categoría start-up por el impacto, la solidez de sus propuestas y su aporte innovador a la sociedad.

Además de los proyectos distinguidos, el jurado destacó el altísimo nivel de las iniciativas finalistas, que reflejan la diversidad, la madurez y el potencial del ecosistema innovador uruguayo. Las propuestas abordaron desafíos estratégicos en áreas clave como la salud, la educación, la biotecnología, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la tecnología aplicada, con soluciones concretas orientadas a mejorar la calidad de vida, optimizar procesos productivos y generar impacto positivo a largo plazo.

Focus–Glucotrack, por un monitor implantable que libera a pacientes con diabetes de controles diarios, y Ceibal, por su Sistema de Apoyo a las Tutorías Virtuales, resultaron finalistas en la categoría general.

En relación con Focus, el sistema implantable de Glucotrack es un dispositivo de monitoreo continuo de glucosa diseñado para obtener mediciones directamente del torrente sanguíneo. Para ello, incorpora un sensor intravascular que se implanta en la vena subclavia, lo que permite acceder de forma estable y sostenida a sangre venosa, evitando las limitaciones fisiológicas del monitoreo en fluido intersticial.

El implante se coloca mediante un procedimiento mínimamente invasivo y, una vez posicionado, el sensor queda completamente alojado bajo la piel, sin componentes externos, y opera de forma autónoma durante varios años.

Según Micaela Sureda, head of Strategy de Focus, “esta configuración intravascular, combinada con una electrónica optimizada para implantables, permite un monitoreo continuo confiable, discreto y sostenido en el tiempo”.

Por otro lado, PwC Uruguay premió a Ceibal por incorporar la IA generativa a la educación a través de dos grandes líneas: el desarrollo de soluciones y la alfabetización en IA.

“Hoy, contamos con el primer laboratorio de IA aplicado a la educación en la región, EduIA Lab, y un programa de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial que sigue creciendo”, resaltó el responsable del EduIALab, Daniel Castelo.

En este sentido, añadió: “Actualmente concentramos nuestros esfuerzos en el desarrollo de herramientas que liberen tiempo en la gestión docente —por ejemplo, apoyos para la planificación—, en soluciones que fortalezcan los procesos de evaluación, como el Sistema de Apoyo a las Tutorías, en asistentes basados en IA para estudiantes y en tecnologías que permitan avanzar hacia una mayor personalización del aula”.

251125 Premio Innovacion PwC 2025 (161 de 198) Premio Innovación PwC Uruguay 2025. Santiago Rovella

Start-ups

La ceremonia también destacó la labor de compañías emergentes y nuevos proyectos que invierten y apuestan a la innovación, como Hyract, Future Biome, EYWA y Xeptiva Therapeutics. Esta última tiene como misión mejorar la calidad de vida de los animales de compañía que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas, desarrollando inmunoterapias seguras, eficaces y accesibles.

Según explicó Josefina Correa, cofundadora y CEO de Xeptiva Therapeutics, “muchos tratamientos disponibles se enfocan principalmente en aliviar síntomas, suelen ser costosos para las familias y tienen severos efectos secundarios cuando se utilizan de forma sostenida. En Xeptiva desarrollamos vacunas terapéuticas primeras en su clase que buscan ir más allá del alivio puntual: apuntan a la raíz de la enfermedad y entrenan al sistema inmune de la mascota para que pueda curarse a sí mismo”.

Hyract, por su parte, busca democratizar la educación científica ofreciendo herramientas que permitan hacer prácticas de laboratorio en cualquier aula, o incluso en el hogar, sin depender de infraestructura costosa.

“Buscamos resolver un problema estructural: en Uruguay y en América Latina, la mayoría de los estudiantes realizan muy pocas prácticas experimentales, ya sea por falta de equipamiento, laboratorios limitados o la ausencia de docentes especializados”, comentó su fundador, Uriel Crampton.

Ante esta realidad, la compañía desarrolló laboratorios móviles, que consisten en dispositivos compactos que integran sensores y herramientas de medición que permiten realizar la mayoría de las prácticas de física sin necesidad de un laboratorio tradicional. Se conecta a una plataforma web en la que estudiantes y docentes pueden visualizar datos en tiempo real, seguir guías didácticas y elaborar informes posteriores a cada práctica.

En lo que refiere a biotecnología aplicada al desarrollo farmacéutico, se eligió como finalista a EYWA, cuya misión es abordar la salud mental de una manera diferente, introduciendo psicodélicos como una alternativa innovadora a los antidepresivos tradicionales. Su propuesta de valor se diferencia de lo que hoy ofrece el mercado de psicodélicos, en el que las moléculas pueden obtenerse de plantas naturales —como los hongos— o por síntesis química; en cambio, EYWA utiliza un método biosintético que emplea microorganismos genéticamente modificados para producir las moléculas deseadas, lo que permite un proceso más escalable, económico y sostenible.

“Nuestro objetivo para el próximo año es asociarnos con un partner que nos permita escalar y llegar al mercado. Esperamos estar operando comercialmente para entonces, y ya estamos en conversaciones con actores en Australia, Canadá y otros países para hacerlo posible”, dijo Pablo Salaverria, COO de EYWA Biotech.

Por último, se destacó la labor de Future Biome en la aplicación de nutrición de precisión para cuidar la salud intestinal y prevenir enfermedades. “El 100% de los prebióticos son basados en plantas, mientras Future Biome es la primera empresa que utiliza hongos como prebióticos”, valoró su cofundador, Martín Larre.

“El haber sido finalistas del Premio Innovación PwC es una señal de que vamos por el buen camino, y el ver que varios finalistas son del ecosistema biotecnológico muestra que en Uruguay se está gestando algo importante”, agregó.

Menciones especiales

Las menciones especiales de la edición 2025 pusieron en relieve proyectos que, por su originalidad y proyección, ampliaron aún más el espectro de propuestas destacadas por el jurado. En la categoría general fueron reconocidas Vivestar, por su iniciativa Vivestar Technologies H2 Hub, enfocada en acelerar el desarrollo del hidrógeno verde en la región, y Ceibal, por Familias Informadas, un sistema de comunicación personalizada que busca reducir el ausentismo escolar en el pasaje a séptimo año.

En la categoría start-up, las distinciones recayeron en Renaciti Residuos Responsables, cuyo Método Wormbin propone un tratamiento biotecnológico de residuos orgánicos que promueve la economía circular, y en Swapy, que desarrolla un modelo de movilidad eléctrica basado en estaciones de intercambio rápido de baterías para delivery urbano, con el objetivo de impulsar un transporte más eficiente y libre de emisiones.