El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

El total de personas bajo la línea de pobreza se ubicó en 17,7% en el primer semestre de 2025, lo que equivale a unas 177 cada 1.000, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de los hogares, la proporción fue de 13,9%.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
En esta medición, un hogar es considerado pobre si su ingreso disponible ajustado es menor al valor de la línea de pobreza, que toma en cuenta la canasta básica alimentaria, la canasta no alimentaria, el número de integrantes y la condición habitacional (inquilinos o no inquilinos). En Montevideo, por ejemplo, un hogar inquilino de tres personas es clasificado como pobre si sus ingresos líquidos son inferiores a $ 54.233 mensuales, mientras que en un hogar no inquilino de las mismas características el umbral es de $ 41.169. En el interior, esos valores se ubican en $ 42.055 y $ 33.799, respectivamente.
En la medición del segundo semestre del 2024, los pobres eran 16,3% de las personas y 12,6% de los hogares.
Pobreza extrema
La indigencia, medida como la incapacidad de cubrir la canasta básica alimentaria, alcanzó a 1,8% de las personas y a 1,4% de los hogares en enero-junio pasado. Eso significa que, de cada 1.000 personas, 18 no superan el ingreso mínimo previsto para cubrir sus necesidades alimentarias.
La línea de indigencia o pobreza extrema en Montevideo se situó en torno a $ 6.544 mensuales por persona en junio de 2025 (unos $ 5.621 en el interior).
En el segundo semestre del año pasado, los indigentes eran 1,2% de las personas y 0,9% de los hogares.
Según el INE, las variaciones respecto al año pasado se encuentran dentro del margen de error, por lo que no pueden considerarse cambios estadísticamente significativos.