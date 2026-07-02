Scanntech presenta una herramienta para profundizar el análisis del consumo en Uruguay

En un encuentro realizado en el hotel Sofitel, referentes del sector del retail conocieron Scann Market, la nueva herramienta de Scanntech pensada para brindar una lectura más profunda de la dinámica del mercado uruguayo y la evolución de los hábitos de consumo.

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La solución integra bases de datos reales con modelos de proyección para generar una lectura más amplia del mercado, permitiendo así identificar oportunidades de crecimiento, evaluar el desempeño de marcas y productos, detectar brechas y facilitar una toma de decisiones más precisa.

Destaca, a su vez, por integrar una clasificación automática de datos, algoritmos propios y machine learning, que se conjugan para transformar información granular en estimaciones precisas y representativas de todo el mercado, manteniendo un proceso completamente auditable y transparente.

Además, integra análisis impulsados por inteligencia artificial (IA) y reportes personalizados para adaptarse a los objetivos de cada cliente. Scann Market complementa el ecosistema de la compañía junto con Scann Share y Scann View en busca de llevar el conocimiento del sector a un nuevo nivel que responda de la mejor manera a las necesidades de los negocios.

Durante el encuentro también se adelantó que la plataforma incorporará en 2027 una IA intuitiva capaz de responder consultas específicas a partir de la base de datos de cada cliente.

Respecto al Club de Promociones de Scanntech, que lo integran más de 1.200 locales de la red, se abordó el impacto de su más reciente promoción, “Toca y ahorra”, que ofrece hasta 40% de descuento en compras con Visa en marcas seleccionadas y supone hasta el momento un aumento de sus ventas del 30%.

Asimismo, se presentó una nueva promoción que, según la compañía, “puede llegar a ser la más grande jamás realizada en Uruguay”, que se extenderá desde agosto hasta diciembre de 2026. Tendrá una rotación mensual de marcas participantes y descuentos de entre 10% y 30%. En esta ocasión, será en colaboración con el sello Visa y un banco local, que financiarán en conjunto la mitad de la rebaja.

Scanntech 3 Verónica Bustamante, gerenta general de Scanntech.

“Estimamos 1 millón de dólares en descuentos que vamos a dar al consumidor durante estos meses. Ninguna cadena ha llegado a estos números y a este tiempo de promoción”, destacó Gastón Larrañaga, gerente de Producto de Scanntech, quien invitó a las industrias a ser parte.

En el evento también se explicaron los cambios en el comportamiento de los compradores uruguayos durante las primeras dos semanas del torneo mundialista, a partir de un análisis de datos de Scanntech que identifica categorías clave del consumo masivo que componen la “Canasta Mundialista”.

Dentro de esta, los productos que registraron mayor crecimiento durante los dos primeros partidos de Uruguay fueron snacks (494%), aceitunas (346%) y pizzas (307%). También se destacaron los aumentos en hielo, fernet, cervezas, pan flauta, gaseosas, vinos tetra y empanadas congeladas.

Los picos de venta fueron en dichos partidos, registrándose en el día del debut mundialista números 123% mayores a los de un lunes corriente, mientras que en la fecha del segundo partido se registró una cifra 71% superior a la usual de los domingos. Además, el ticket promedio de la “Canasta mundialista” subió un 44% los días de partido, mientras que el resto de los productos cayeron un 12%.

En las categorías asociadas, las horas cercanas a los partidos fueron las más destacadas, y marcaron un índice de venta 255 puntos superior al usual en el rango entre las 15 y las 19 horas. En tanto, a lo largo de los 90 minutos de juego y posteriormente a ellos, la intensidad de compra disminuyó, con un índice por debajo de lo habitual. El estudio mostró también una mayor preferencia por alimentos y bebidas en tamaños más grandes. Específicamente, la compra de snacks salados mayores a 110 gramos pesó 16 puntos porcentuales más que lo habitual; la de cervezas mayores a 500 mililitros, 7 p.p. por encima; y la de gaseosas mayores a 600 mililitros, un 10p.p.. Más allá de estos productos, la llegada del torneo influyó en las ventas de los comercios uruguayos a través de las figuritas de su álbum, que se consolidaron como el producto líder en ventas de mayo. En el mes, se comercializaron 65 sobres por día por punto de venta, cifra que superó por más del doble al segundo producto con mayor giro diario, que fue la leche.

Con los datos cerrados de mayo, a su vez, se realizó el nuevo Radar Scanntech, cuyos resultados también se presentaron en el evento. Durante los primeros cinco meses del año, todas las variables registraron incrementos respecto al mismo período del año anterior, con un aumento de 1,1% en el consumo, 1,8% en unidades, 3,3% en facturación y 2,1% en el precio promedio. El repunte de la facturación se ubicó por encima del volumen comercializado debido a la combinación de un mayor precio promedio y un aumento en la cantidad de unidades por ticket (+2,4%).