Suba del precio de la urea por guerra en Irán encarece los presupuestos de los cultivos de invierno; la colza es la más afectada

Los presupuestos agrícolas para la zafra de invierno 2026 muestran un cambio claro en la estructura del negocio, con un aumento generalizado de los costos de producción y un ajuste de los márgenes en trigo , cebada y colza .

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El principal factor detrás de este movimiento es el encarecimiento de los fertilizantes, en particular de la urea, influido por el contexto internacional a partir de la guerra en Medio Oriente.

El incremento del precio de ese insumo es el elemento más determinante en los tres cultivos, que registran subas significativas respecto a la zafra anterior, según la Guía de Costos que elabora anualmente la cooperativa Sofoval.

En trigo la urea pasa de US$ 140 a US$ 238 por hectárea, con una suba de 70% respecto a la zafra de 2025, explicando casi todo el incremento en los costos de insumos. En cebada el comportamiento es similar: sube de US$ 140 a US$ 238 por hectárea (+70%), y se consolida como el principal factor del aumento en los costos totales. En ambos casos se contempla el uso de 150 kilos de urea azufrada por hectárea.

Para el cultivo de colza el impacto es aún mayor. El costo de la urea pasa de US$ 121 a US$ 238 por hectárea, lo que implica un aumento de 97%, al tiempo que el fertilizante base también muestra un ajuste, pasando de US$ 75 a US$ 86 por hectárea. Esto posiciona a la colza como el cultivo más afectado por el encarecimiento de la fertilización, teniendo en cuenta dos aplicaciones.

El aumento del precio de los fertilizantes se traduce en una suba generalizada de los costos de producción. Para el trigo el costo total pasa de US$ 838 a US$ 940 por hectárea (+12%); en cebada, de US$ 857 a US$ 958 (+12%); y en colza, de US$ 715 a US$ 853 (+19%). En este aspecto la colza también presenta el mayor incremento, dada su mayor intensidad en el uso de nutrientes.

Por el lado de los ingresos, los precios estimados para la zafra 2026 muestran mejoras moderadas: trigo, en US$ 220 por tonelada (versus US$ 200 en 2025); para la cebada, US$ 233 (fue US$ 214 el año pasado); y colza, US$ 505 (US$ 457, en 2025).

Esto permite una mejora en el producto bruto por hectárea, que pasa de US$ 900 a US$ 990 en trigo, de US$ 963 a US$ 1.049 en cebada y de US$ 914 a US$ 1.010 en colza. Sin embargo, este aumento en los ingresos no logra compensar la suba de los costos.

Como resultado, el margen antes de considerar el costo del arrendamiento se reduce en los tres cultivos. En trigo cae de US$ 62 a US$ 50 por hectárea (–19%); en cebada, de US$ 106 a US$ 90 (–15%); y en colza, de US$ 199 a US$ 157 (–21%). Si bien la colza mantiene el mejor resultado económico, también es el cultivo que muestra la mayor caída en términos relativos.

A su vez, el incremento de los costos eleva los rendimientos necesarios para cubrir la inversión. En trigo el punto de equilibrio pasa de 4,2 a 4,3 toneladas por hectárea (t./ha); en cebada de 4,0 a 4,1 t./ha; y en colza de 1,6 a 1,7 t./ha.

En este escenario el negocio de los cultivos de invierno se vuelve más exigente, con mayor inversión por hectárea y menor margen, donde la eficiencia y el rendimiento pasan a ser determinantes.

El análisis

El integrante del departamento técnico-comercial de Sofoval Carlos Ramírez comentó al programa Punto de equilibrio, de Radio Oriental Agropecuaria, que desde abril del año pasado a abril de este año el precio de los fertilizantes —sobre todo los nitrogenados— sufrió un incremento de precios del orden del 70%.

“En general se puede observar un aumento de costo de los insumos en torno al 20%”, indicó el ingeniero agrónomo. Al tiempo que los precios de los granos de invierno (trigo, cebada y colza) se valorizaron en torno al 10%.

Al referirse a los rendimientos de equilibrio de cada cultivo, Ramírez aclaró que los cálculos se realizan sin considerar el costo de arrendamiento del campo. En la estimación se toman en consideración rendimientos de trigo y cebada de 4,5 t./ha, y para la colza, de 2 t./ha, que “se parecen bastante a los promedios” del país, aunque en muchos casos se logran rindes “muy superiores”.

A un precio de US$ 220 por tonelada para el trigo, el margen neto del cultivo pasaría a US$ 50 por hectárea (fue US$ 62 en 2025); la cebada, con un precio de US$ 233, bajaría a US$ 90 por hectárea (fue US$ 106 en 2025); y la colza tendría un margen neto de US$ 157 por hectárea (US$ 199 el año pasado).

Esto exige rendimientos de equilibrio 100 kilos por hectárea superiores a los de la zafra del año pasado.

Ramírez puntualizó que el presupuesto considera el uso de tecnología promedio que se aplica en la zona de Colonia Valdense.

El integrante de Sofoval señaló que “por ahora” no se consideraron grandes cambios en los costos de los servicios agrícolas, sin embargo, no descartó que esto pueda cambiar al momento de la cosecha de los cultivos de invierno, dada la volatilidad del contexto internacional, su impacto en el mercado petrolero y su traslado a las tarifas de los combustibles.

El área de invierno

“La colza es la que viene reinando”, dijo Ramírez al ser consultado sobre el área de siembra de esta zafra de invierno. El integrante de Sofoval informó que la disponibilidad de semillas “es escasa” y, de hecho, “ya hay muchos materiales que se han agotado”.

Mientras que para trigo y cebada “se están por definir las áreas”, dijo, aunque sostuvo que las rotaciones “se van a mantener”. De todos modos, afirmó que trigo y cebada perderán área frente a la colza, “hay que ver cuánto”, dijo.

“A golpe de vista vemos que la cebada tiene mejor margen que el trigo”, señaló basado en los datos de la Guía de Costos de Sofoval, aunque también ese cultivo tiene muchas particularidades en cuanto a exigencias de calidad por parte de las malterías.

“Esperamos menos área de trigo, algo más de cebada, y mayo será el mes de la colza”, afirmó el ingeniero agrónomo. Y concluyó que el doble cultivo “sigue siendo clave para pagar las cuentas” en las empresas agrícolas.