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    Coldplay negocia su primer show en Uruguay

    Una productora de conciertos local trabaja desde hace meses en la llegada de la banda británica para 2027

    Chris Martin, líder de Coldplay.

    Chris Martin, líder de Coldplay.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La banda británica Coldplay negocia su primer show en Uruguay para 2027. La posibilidad está sobre la mesa desde hace meses y una de las opciones más firmes es que el recital se haga en el Estadio Centenario.

    Según pudo saber Búsqueda, las gestiones avanzan con respaldo y patrocinio de un banco internacional y con contactos entre la productora y distintos agentes involucrados en la logística de la gira.

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    La eventual llegada está atada al regreso de la gira Music of the Spheres World Tour. El propio Chris Martin adelantó que el tour continuará en 2027, luego de una pausa este año. Durante el último show en el estadio londinense de Wembley que la banda realizó el 8 de setiembre del año pasado, el cantante dijo que quedaban más de cien conciertos y que pronto anunciarían nuevas fechas.

    Embed - Coldplay - A Sky Full Of Stars (Live at River Plate)

    La última vez que la banda pasó por la región fue en 2022, con una serie de 10 recitales en el estadio Monumental de Buenos Aires. Esos shows superaron marcas de público y ventas frente a artistas como Roger Waters, The Rolling Stones y U2, y fueron presenciados por varios miles de uruguayos que viajaron especialmente a la capital argentina.

    El escenario previsto para Montevideo es el Estadio Centenario, en medio de la incertidumbre por su reforma de cara al Mundial 2030. Hoy no hay obras en marcha ni un plan definido en ejecución, pese a que el proyecto fue presentado en 2024.

    Fuentes de la organización local del Mundial 2030 dijeron a Búsqueda que están al tanto de la posible llegada de Coldplay. El equipo de arquitectos que coordina la reforma del Centenario ya comunicó que el despliegue del concierto no interfiere con las obras que podrían comenzar el año que viene.

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