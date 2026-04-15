Jutep suspende la recepción de declaraciones juradas tras hackeo

El ataque informático ocurrió en los servidores de la Agesic y habría afectado al sistema de recepción de declaraciones, pero no hubo filtración de su contenido

Junta de Transparencia y Ética Pública en la sede de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Montevideo.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) suspendió la recepción de declaraciones juradas por vía electrónica después de que el sistema fuera víctima de un hackeo. El ataque ocurrió en los servidores de la Agencia de Gobierno Electónico y Sociedad de la Información (Agesic), donde está alojado el sistema, pero no hubo acceso al contenido de las declaraciones, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.

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La denominada junta anticorrupción publicó el martes 14 un comunicado dirigido a los funcionarios públicos que deben presentar su información patrimonial. Bajo el título Información de interés: suspensión temporal de recepción de declaraciones juradas, la comunicación decía que los sistemas “se encuentran actualmente en proceso de mantenimiento técnico” y, “como consecuencia, de manera temporal no será posible recibir declaraciones juradas en ninguno de los formatos habituales”. No había menciones al hackeo.

“Durante este período de mantenimiento no se llevarán a cabo controles de incumplimientos ni se aplicarán sanciones por presentaciones realizadas fuera de plazo. Una vez restablecido el servicio, se retomará el funcionamiento normal de los sistemas y se comunicará oportunamente”, dice el comunicado.

El ataque al sistema que administra la Jutep fue reportado en los últimos días por páginas especializadas en el tema. Esa información y las respuestas que obtuvo Búsqueda sugieren que no hay una filtración de datos asociada al hackeo.

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