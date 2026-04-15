Jutep suspende la recepción de declaraciones juradas tras hackeo

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) suspendió la recepción de declaraciones juradas por vía electrónica después de que el sistema fuera víctima de un hackeo. El ataque ocurrió en los servidores de la Agencia de Gobierno Electónico y Sociedad de la Información (Agesic), donde está alojado el sistema, pero no hubo acceso al contenido de las declaraciones, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La denominada junta anticorrupción publicó el martes 14 un comunicado dirigido a los funcionarios públicos que deben presentar su información patrimonial. Bajo el título Información de interés: suspensión temporal de recepción de declaraciones juradas, la comunicación decía que los sistemas “se encuentran actualmente en proceso de mantenimiento técnico” y, “como consecuencia, de manera temporal no será posible recibir declaraciones juradas en ninguno de los formatos habituales”. No había menciones al hackeo.
“Durante este período de mantenimiento no se llevarán a cabo controles de incumplimientos ni se aplicarán sanciones por presentaciones realizadas fuera de plazo. Una vez restablecido el servicio, se retomará el funcionamiento normal de los sistemas y se comunicará oportunamente”, dice el comunicado.
El ataque al sistema que administra la Jutep fue reportado en los últimos días por páginas especializadas en el tema. Esa información y las respuestas que obtuvo Búsqueda sugieren que no hay una filtración de datos asociada al hackeo.
Captura de pantalla
La Jutep informó en el Parlamento el año pasado que gestiona 16.000 declaraciones juradas patrimoniales de miles de funcionarios públicos. Uno de los compromisos de gestión anunciado por el organismo para este período es “fortalecer el sistema de declaraciones juradas de bienes e ingresos como herramienta fundamental para la transparencia, la trazabilidad patrimonial y la prevención de la corrupción, mediante una serie de medidas normativas, operativas y tecnológicas que permitan su funcionamiento eficiente y sostenible”. Parte del plan incluye “promover la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas en formato electrónico, garantizando mayor trazabilidad, seguridad, eficiencia y reducción de cargas y gastos administrativos”.