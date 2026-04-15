El gobierno analiza el impacto del nuevo modelo de IA de Anthropic por sus riesgos de ciberseguridad

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento ( Agesic ) estudia el impacto de un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado por la compañía tecnológica estadounidense Anthropic , que todavía no fue lanzado al público por los riesgos que podría implicar para la ciberseguridad.

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El nuevo sistema, llamado Claude Mythos Preview, fue anunciado la semana pasada y, según la propia empresa, puede encontrar vulnerabilidades en software muy avanzados, muchos de ellos aún sin solución. Anthropic decidió, antes de ponerlo en el mercado, establecer una coalición de compañías especializadas para analizar los pasos a seguir.

Ante eso, la empresa se asoció con grandes tecnológicas, como Amazon, Apple, Google, Microsoft y NVIDIA, además de empresas financieras, como JP Morgan Chase, para reforzar la seguridad de sus productos.

Ante una consulta de Búsqueda , desde Agesic dijeron que el organismo “está al tanto y analizando” la controversia en torno a Claude Mythos Preview.

Las implicancias del anuncio de Antrhopic activó la preocupación del gobierno de Estados Unidos. Según informó Reuters, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, convocaron a finales de la semana pasada a los principales bancos para evaluar el posible impacto si esta IA llega a los hackers. El sistema financiero está entre los sectores con más riesgo.

El tema ya trascendió al plano internacional. Desde el Fondo Monetario Internacional advirtieron que hoy no existe capacidad suficiente para enfrentar un ataque cibernético de gran escala impulsado por IA.

Kristalina Georgieva, directora gerenta del organismo, declaró el domingo 12: “No contamos con la capacidad colectiva para proteger el sistema monetario internacional contra riesgos cibernéticos de gran magnitud”.

Aumento de ciberataques en Uruguay

En Uruguay, el escenario también está marcado por el aumento de los ataques informáticos. Según informó Búsqueda, la Unidad de Ciberdefensa del Ejército, creada en 2021, hoy enfrenta un contexto más difícil, con incidentes cada vez más sofisticados. En 2025 se triplicaron los casos de ciberseguridad en todo el país y en 2026 la tendencia continúa, de acuerdo a su comandante, Jorge Rahi.

La prioridad está en las infraestructuras críticas, es decir, estructuras estratégicas que requieren de un particular resguardo. Allí entran represas, redes de transmisión eléctrica, parques eólicos, centrales termoeléctricas, cables submarinos, plantas potabilizadoras, aeropuertos, puertos, centros de datos, bancos y hospitales, que el Estado busca proteger.

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030 de Agesic plantea como uno de sus pilares las infraestructuras de información crítica: “La protección de las infraestructuras de información crítica es vital, ya que su compromiso podría tener consecuencias devastadoras en la estabilidad del país, mediante la afectación de sus servicios críticos”, establece el plan.