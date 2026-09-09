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Una nueva oportunidad para controlarse los lunares gratis en la Expo Prado

Los controles estarán a cargo de profesionales de la Unidad Académica de Dermatología del Hospital de Clínicas

chequeo de lunares en el Prado
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Por tercer año consecutivo, la Expo Prado tendrá su espacio para controles gratuitos de lunares, una iniciativa que permite acercar la prevención del cáncer de piel a un público amplio y diverso, además de reforzar la importancia de incorporar el uso de protector solar y los chequeos entre los hábitos de cuidado durante todo el año.

Los controles estarán a cargo de profesionales de la Unidad Académica de Dermatología del Hospital de Clínicas y se realizarán el martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de setiembre, entre las 14 y las 17 horas en el stand de La Roche-Posay.

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Además, durante los días de Expo Prado –entre el 11 y el 20 de setiembre– se brindará información sobre el cuidado de la piel y la protección de los rayos ultravioleta, una radiación a la que los trabajadores al aire libre se exponen entre seis y ocho veces más que quienes trabajan en interiores.

En el stand también habrá juegos interactivos, muestras de protectores solares a disposición y actividades para niños y niñas.

Del martes15 al jueves 17 de setiembre de 14 a 17 h en el stand de La Roche-Posay en la Expo Prado. Atención por orden de llegada.

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