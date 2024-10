Asesor de grupo financiero suizo: “Nos gusta la deuda en moneda local” en mercados emergentes

La pandemia de Covid-19 y el efecto inflacionario que causó la guerra entre Rusia y Ucrania parece que dejaron un aprendizaje marcado en los asesores de inversión: las proyecciones tajantes quedaron para el pasado. Durante estos años, los temores a una recesión global sobrevolaron los mercados, aunque el miedo quedó, en parte, atrás. “Está disminuido, pero no totalmente”, aclaró, en diálogo con Búsqueda , Tiago Forte, analista del grupo financiero suizo Pictet.

“Puede pasar que los eventos con mayor probabilidad no ocurran. Yo creo que en los últimos años nos acostumbramos a ver que no son los esperados”, agregó, en referencia a que, por ejemplo, la velocidad en el recorte de las tasas de interés no se dio como se preveía. Hace dos semanas, por ejemplo, el consenso mayoritario entre los analistas era que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortaría la tasa en 25 puntos y lo terminó haciendo en 50.