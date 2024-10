Plebiscito jubilatorio produjo un “cisne negro” y puede “romper la confianza” en Uruguay, según el Banco Central

La página del estudio de Equipos que compartieron menciona la encuesta de agosto, que le daba un respaldo de 33% a la propuesta de volver a 60 años la edad a partir de la cual un trabajador puede jubilarse, de equiparar la pasividad mínima con el salario mínimo nacional y de eliminar de facto las AFAP al prohibir el “lucro” en la administración de los ahorros previsionales. El dato de setiembre fue divulgado este martes 8 en Canal 10 y mostró un descenso del apoyo al 31%; otro 39% de los encuestados aseguró que no votará por el “Sí” y el restante 30% dijo que no sabe o no contestó el sondeo.