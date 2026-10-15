Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

El ente portuario se hizo cargo del pago, aunque fue la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del MTOP la que aceptó y requirió la contratación de los servicios en 2024

En una conciliación, la Administración Nacional de Puertos (ANP) acordó pagar al operador portuario Planir más de US$ 600.000 por los servicios de apoyo operativo en el pasaje del Ferrocarril Central por el área intraportuaria. Esa empresa privada debió litigar para el cobro de los servicios prestados durante más de un año, que consistieron en asegurar el acceso del tren de celulosa al Puerto de Montevideo, advertir al tránsito y levantar o bajar las barreras para facilitar el ingreso a la terminal especializada de UPM (Tebetur).

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Esos servicios, solicitados por la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario (DNTF), del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), comenzaron a prestarse por parte del operador logístico en abril de 2024 y continuaron de manera ininterrumpida hasta el 30 de mayo del 2025. Así consta en la citación a conciliación previa, a la que accedió Búsqueda, realizada por Planir contra esa secretaría de Estado y la ANP.

Se detalla que el 11 de abril de 2024 el MTOP solicitó a Planir una “propuesta comercial para la prestación de servicios de apoyo operativo en el pasaje del Ferrorcarril Central por el área intraportuaria, entre el portón de acceso al Puerto de Montevideo y los portones de ingreso a la terminal portuaria concedida a Tebetur”. Esa propuesta fue enviada al día siguiente, señala el escrito al director de la DNTF, describiendo el “alcance de los servicios y el precio propuesto”.

Según relata el documento, en término de pocos días la DNTF “aceptó la propuesta” y solicitó que Planir comenzara a prestar esos servicios el 16 de abril.

Pero, el MTOP solo pagó a Planir por las tareas realizadas en abril de 2024, indica el escrito, a pesar de que los servicios “se siguieron requiriendo y prestando”, surge de ese escrito.