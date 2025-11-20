Grupo RAS incorpora tres locomotoras en Uruguay y abre una nueva etapa para el ferrocarril de carga

Uruguay sumó un nuevo operador ferroviario privado con la llegada de las primeras tres locomotoras de Grupo RAS, que arribaron este lunes al Puerto de Montevideo. El desembarco se realizó en la cabecera del muelle B y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la Administración Nacional de Puertos y representantes del sector logístico. La incorporación marca un hito para el país, que amplía su capacidad ferroviaria y fortalece la competitividad del sistema logístico nacional.

Estas locomotoras forman parte de un programa de inversión inicial de 70 millones de dólares, que incluye equipamiento, tecnología e infraestructura ferroviaria. Su puesta en funcionamiento permitirá aumentar la oferta de transporte de carga, reducir costos y mejorar la eficiencia de las cadenas exportadoras, en línea con la modernización que impulsa el Ferrocarril Central.

El CEO y fundador de Grupo RAS, Ruben Azar, explicó que la apuesta por el ferrocarril lleva más de una década en la agenda de la compañía. “Antes de que existiera siquiera la idea del Ferrocarril Central ya trabajábamos para operar por vía férrea. Cuando nos instalamos en el parque industrial de ruta 5, lo hicimos porque tenía acceso a la vía”, recordó. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia la decisión estratégica de convertirse en operador ferroviario.

La selección de las locomotoras llevó casi tres años e incluyó el análisis de modelos europeos, chinos y estadounidenses, hasta que finalmente se optó por equipamiento de Wabtec, empresa estadounidense que heredó la división ferroviaria de General Electric y produce bajo estándares internacionales de alta exigencia. Las unidades fueron fabricadas en la planta de la compañía en Brasil.

Las locomotoras son 0 kilómetro y están preparadas para operar con el sistema de control centralizado del Ferrocarril Central, administrado desde Montevideo, que monitorea en tiempo real toda la circulación ferroviaria del país. Su homologación se realizará en paralelo con la capacitación de conductores y técnicos de mantenimiento, parte fundamental para la operación segura del nuevo modo.

Azar detalló que la capacidad de la vía hacia el Puerto de Montevideo es de unos 4 millones de toneladas anuales, de los cuales UPM utilizará cerca de la mitad. “Eso deja 2 millones de toneladas disponibles, donde nosotros vamos a operar”, explicó. El plan inicial contempla movimientos de carga entre el puerto y el parque industrial de ruta 5, además de servicios a lo largo de la vía Rivera–Montevideo. La empresa ya tiene clientes con carga pronta para comenzar a ser transportada.

Una inversión que trasciende fronteras

El programa de inversión ferroviaria de Grupo RAS no se limita a las locomotoras. Incluye obras civiles, tecnología, ramales dentro del Puerto de Montevideo y del parque industrial, así como la construcción de instalaciones logísticas que permitan maximizar el uso del ferrocarril. “El proyecto está concebido para maximizar el modo ferroviario”, señaló Azar.

En una segunda etapa, el grupo apuesta a una integración regional que permita transportar carga de Brasil, Argentina y Paraguay hacia el Puerto de Montevideo. Con Argentina ya existe compatibilidad de trocha, mientras que con Brasil se estudian soluciones técnicas para adaptaciones. La empresa sigue de cerca la finalización de algunos tramos de vía entre Montevideo y Salto que habilitarían una conexión ferroviaria continua con el noroeste argentino.

Un impacto país

Para Azar, la llegada de las locomotoras no solo representa un hito para el grupo, sino un avance para el país: “Uruguay pasa a tener un nuevo operador ferroviario y eso mejora la competitividad. Donde la carga puede ir punta a punta por tren, bajan los costos y se fortalecen las cadenas agroexportadoras”.

El ejecutivo subraya también los beneficios ambientales y de infraestructura: menor deterioro vial, reducción de emisiones y un sistema logístico más equilibrado. Y aclara que el tren no sustituye al camión: “Es un complemento. No todas las empresas están sobre la vía y el país necesita todos los modos de transporte. Hoy Uruguay da un paso decisivo también en el modo ferroviario”.