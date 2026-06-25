El trabajo en plataformas desafía al PIT-CNT mientras el gobierno “examina” ratificar el nuevo convenio de la OIT

Las motos de reparto con las cajas conservadoras que llevan los logos de aplicaciones son desde hace años parte del paisaje urbano y ya son una historia lejana las peleas de los taxistas con Uber, que marcaron la llegada de esa empresa a Uruguay. A pesar de la consolidación de estas actividades, la organización sindical de los trabajadores es muy frágil o nula, mientras en el mundo y en la región las plataformas empiezan a expandirse a sectores como los cuidados o el trabajo doméstico.

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Aunque no logra organizar a quienes trabajan en plataformas digitales, el PIT-CNT puso el tema en agenda días atrás en el marco de un paro parcial. En concreto planteó la necesidad de derogar la ley actual y aprobar una nueva que reconozca mayores derechos y hasta una relación de dependencia.

“Nuestro PIT-CNT plantea tanto para la actividad pública como para la privada un estudio de las actuales formas de precarización (…). En particular, repito, la necesidad de derogar por ley la ley actual de aplicaciones para que se dignifique ese trabajo”, afirmó Marcelo Abdala en un acto en el Cerro el pasado 10 de junio.

Apenas unos días más tarde, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en su conferencia anual un convenio internacional sobre el trabajo decente en plataformas. El Ministerio de Trabajo, que considera la ley nacional “insuficiente”, evalúa la ratificación de la nueva norma internacional.

La ley vigente sobre trabajo en plataformas (Nº 20.396) se aprobó en febrero del 2025, en el final de la legislatura pasada. Para las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo se trata de una norma “insuficiente y débil” en la protección que da a quienes trabajan en el reparto de mercancías o el transporte de personas, sean dependientes o autónomos, dijo a Búsqueda el actual subsecretario de la cartera, Hugo Barreto.

“Era esperable que la ley incorporara ajustes a los derechos o rasgos de mayor protección. También, criterios claros para distinguir trabajo autónomo de dependiente. Ninguno de estos aspectos se abrodó suficientemente”, explicó. Según dijo, en el decreto reglamentario 145/025 que aprobaron en julio de 2025, inentaron subsanar algunas de las debilidades de la ley.

20241216MZINA_5763 Subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Barreto formó parte de la delegación del gobierno que participó de la conferencia de la OIT. El jerarca integró en esa instancia la comisión que trabajó en la elaboración del convenio 193 sobre el trabajo “decente” en plataformas, que luego aprobó el plenario por amplia mayoría.

Para Barreto, el hecho de que la OIT haya logrado aprobar esta norma —que se había empezado a trabajar en la anterior conferencia anual— es “un gran paso”. El hecho de que Uruguay haya trabajado intensamente en ella es un reflejo del interés del país en que existiera un marco internacional sobre el tema.

Según contó, el ministerio está “examinando” la posibilidad de “tomar iniciativa para la ratificación del convenio” a escala nacional.

Entre los aspectos que destacó de la nueva norma internacional, mencionó en primer lugar el “alcance amplio” sobre el trabajo en plataformas, a diferencia de la ley uruguaya, que está limitada al reparto de mercancías y el transporte de personas.

En segundo lugar, según su visión, el convenio avanza en la discusión sobre trabajo dependiente o autónomo. En el artículo 9, señaló, se abordan los criterios a tener en cuenta para distinguir estas modalidades. Allí se establece que para clasificar una relación de trabajo lo principal a tener en cuenta es cómo se lleva a cabo “la ejecución del trabajo, la remuneración” y las especificidades. Para Barreto esto da eventualmente a un juez “instumentos jurícos para dirimir con más claridad” entre trabajo dependiente y autónomo, más allá de lo que pueda estar establecido en un contrato o documento de las plataformas proveedoras.

Finalmente, destacó del convenio el deber de las empresas de informar sobre el uso que hacen de sistemas automatizados o algoritmos, establecido en el artículo 13, y el derecho de los trabajadores de mantenerse a resguardo de situaciones de riesgo para su salud y su seguridad.

Ante una eventual ratificación del convenio, Barreto dijo que deberán estudiar cómo se vincula esa nueva norma con la ley existente. “Inicialmente, podrían coexistir las dos normas. Y en la aplicación habría que aplicar la más conveniente. Pero puede haber otras alternativas. Todo esto es muy reciente todavía”, sostuvo.

Sindicalismo y plataformas

Al mismo tiempo que su presidente pone en el horizonte el objetivo de la derogación de la actual ley de plataformas y la aprobación de una nueva que reconozca una relación de dependencia, el PIT-CNT enfrenta enormes desafíos para la organización de los trabajadores que se desempeñan en estas áreas. Tiempo atrás, un grupo de trabajadores de Uber pidieron el ingreso al PIT-CNT, pero no pudieron concretarlo. Uno de los principales obstáculos fue la posición contraria de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte.

“El sindicato de Uber se desarmó sin poder ingresar al PIT-CNT. Uno de los principales referentes se jubiló y el otro se fue a vivir al extranjero. Estamos tratando de que alguien agarre la posta. Pero está el propio desencanto de la demora del PIT-CNT para permitirles ingresar”, dijo a Búsqueda Favio Riverón, secretario de Seguridad Social de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

20240109JC_0047 Secretario de Seguridad Social de Fuecys, Favio Riverón. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Unión de Conductores y Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay (Uctradu) era el nombre del sindicato de Uber, que en su auge llegó a reunir a unos 200 trabajadores. Daniel Martínez era uno de sus referentes; hoy está jubilado y desde diciembre vive en España. Según cuenta, no solo el PIT-CNT demoró en permitirles el ingreso, sino que los trabajadores sufrieron también la falta de respuestas a sus planteos en las autoridades nacionales y departamentales.“Uctradu murió de pena. Diez años viendo pasar políticos en la IM (Intendencia de Montevideo) que no escucharon nada porque les importaba más ese laburo precario y lo que recaudaban que la situación socio-laboral de los permisarios. Con el Poder Ejecutivo, igual. Y entonces la gente se desmoralizó y se desmovilizaron. No creyeron que a alguien le importara lo que sucede, en qué condiciones trabajan”, dijo Martínez desde España a Búsqueda.

La organización sindical parece más fuerte en el caso de Pedidos Ya. Según Riverón existe un núcleo formado de unos 100 trabajadores de la aplicación, con los que días atrás mantuvieron una reunión. La idea de Fuecys es que se integren al Sindicato Único de Repartidores, que integra la federación. “Quizás no se dé de manera inmediata, pero la idea es que en el mediano plazo se integren”, dijo.

El dirigente estima que en Pedidos Ya no hay menos de 2.000 trabajadores de reparto. La federación ve que el negocio de esa aplicación está en expansión. “Hasta materiales de construcción hemos visto que reparten”, dijo Riverón. También recordó que en su momento la plataforma intentó que se la habilite como “correo privado”. Justamente, ante esa amenaza cree que se está dando un mayor nivel de informalidad en otras empresas del correo privado, que antes tenían trabajadores dependientes y ahora buscan contrataciones como unipersonales.

Expansión y desafíos

Riverón no ve “tan clara la necesidad de una derogación” de la actual ley de plataformas como planteó Abdala días atrás. Sí ve diferencias con el convenio aprobado por la OIT y algunos problemas grandes en la legislación uruguaya que cree que se deben abordar.

Igual que Barreto, Riverón señaló que la ley uruguaya solo regula el trabajo de plataformas de reparto o de transporte de personas. El convenio de la OIT, en cambio, no limita a un sector, sino que es abarcativo. Además cree que la normativa uruguaya es débil en los márgenes de protección para los trabajadores, y estas herramientas quedan exclusivamente en manos del Estado, mientras las empresas “no se hacen cargo de nada”.

El dirigente de Fuecys advirtió que en la región y en el mundo las plataformas ya están expandiéndose en los sectores del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Incluso en Uruguay hay una plataforma de trabajo doméstico, aunque todavía “no está activa”.

Esta realidad supondrá un nuevo desafío para el movimiento sindical, ya que son dos sectores en los que la organización de los trabajadores es frágil. Además, las plataformas tienden a unir cuidados y trabajo doméstico, que hasta ahora en Uruguay son ramas diferentes.

El trabajo migrante es otra variable que complejiza el fenómeno. Riverón estima que casi el 80% de los trabajadores de las aplicaciones de reparto son migrantes. Esto también representa una dificultad para la lucha sindical.

“Más que soñar con una relación laboral de dependencia, sueñan con poder mandar plata a sus países de origen. Algunos decían que estaban de paso en Uruguay. Entonces, lo que nosotros les planteábamos de seguridad social, jubilación, no era relevante para ellos”, contó.