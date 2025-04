Desde 2015 hubo 267 juicios laborales contra plataformas; Uber, la más denunciada, tuvo 85 en el último año

En total hubo en esos años 267 juicios laborales contra plataformas. Si se discrimina por empresa, se ve que Uber es, por lejos, la firma más denunciada, con 205 juicios . En segundo lugar está Pedidos Ya con 52 y le siguen Cabify con 7 y Rappi con 3. Soy Delivery no tiene casos registrados.

El caso de Uber refleja con claridad la expansión de la herramienta. Entre 2015 y 2018 no hubo ningún reclamo laboral en la Justicia contra la empresa. En 2019, llegó el primer juicio y el único de ese año . De ahí en más, la cifra fue trepando año a año, con excepción del 2022, hecho que se atribuye a los efectos de la pandemia en el sistema judicial. En 2020, hubo 15 juicios laborales contra Uber, 27 en 2021, 21 en 2022, 56 en 2023 y 85 en 2024.

Por otro lado, los responsables del análisis se formularon preguntas de investigación relevantes para abordar en futuros trabajos. Una refiere a indagar en los motivos por los cuales los juicios se concentran casi exclusivamente en Uber y Pedidos Ya; si esto obedece a su posición dominante en el mercado o si existen aspectos de sus modelos de negocio que influyen en estos desenlaces. También proponen comparar la cantidad de reclamos laborales que enfrentan empresas de los mismos rubros que no operan como plataformas.

Para llegar a un juicio laboral, los trabajadores deben presentarse antes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para detallar los hechos, rubros y montos que reclaman. La cartera convoca luego al empleador para intentar una conciliación, es decir, llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

Estos acuerdos en el Ministerio de Trabajo son otra dimensión en la que la UCU se propone profundizar el análisis a futuro. Se pregunta, por ejemplo, si las conciliaciones que logra el MTSS se distribuyen entre las empresas de la misma manera que los juicios o si existen ahí diferencias significativas. Además, plantea relevar qué tipo de acuerdos se alcanzan.

Pese a las aristas todavía no abordadas, la UCU afirma que los datos ya disponibles “sugieren que los trabajadores de la economía de plataformas recurren a la individualización del conflicto laboral como mecanismo alternativo de acción colectiva”. Este fenómeno, señala el informe, abre “el camino al estudio de formas alternativas de conflictividad laboral en el país”.

El proyecto internacional Fairwork, coordinado desde el Instituto de Internet de Oxford y el Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín, evalúa y clasifica las condiciones de trabajo de las plataformas digitales. La iniciativa está presente en 39 países, entre ellos Uruguay. Sus análisis valoran a las empresas en relación con cinco principios: salario justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa.

El reporte de Fairwork para Uruguay en 2023 mostró que mientras Soy Delivery cumple con siete de 10 puntos evaluados, Rappi y Cabify solo lo hacen con uno, y Uber y Pedidos Ya con ninguno.

Trabajadores de Uber, un sindicato herido y un acercamiento al PIT-CNT

Daniel Martínez es el presidente de la Unión de Conductores Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay (Uctradu). El sindicato que en algún momento llegó a agrupar a unos 200 trabajadores hoy tiene unos 70. Es un sindicato “herido” y afectado por el “desestímulo” de los choferes ante la falta de avances, dijo Martínez a Búsqueda. Uber hoy tiene unos 2.000 conductores aproximadamente.

En 2024, Uctradu reiteró su pedido de integrarse al PIT-CNT, una solicitud que ya había hecho en años anteriores sin éxito. Tampoco lo tuvo en esa ocasión, aunque incluso el principal referente del movimiento sindical, Marcelo Abdala, era partidario de encontrar una forma de integrarlos. El principal obstáculo para el ingreso era el rechazo de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

En el año que transcurrió, las resistencias se limaron un poco y el PIT-CNT procura concretar el ingreso de Uctradu en el próximo Congreso, que se realizará a fines de mayo. “Lo ideal sería que ingresen a través de Unott. Si eso no prospera, veremos si es un ingreso transitorio a través de otro mecanismo: directamente al PIT-CNT o a través de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys)”, explicó a Búsqueda Favio Riverón, dirigente de Fuecys e integrante de la Mesa Representativa del PIT-CNT.

Para Martínez, lo ideal sería que hubiera un espacio específico para los trabajadores de plataformas. Esto porque entienden que esa modalidad de trabajo se está expandiendo a otros rubros: trabajo doméstico, cuidados y hasta salud.

IN-Uber-Ricardo-Antunez-Adhoc.jpg Manifestación de conductores de aplicaciones en 2019 Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

El presidente de Uctradu sostiene que la recientemente aprobada ley de plataformas no incluye ningún avance para los trabajadores. Por eso, cree que la legislación es un área en la que se debe avanzar y propone, como norte, la creación de una figura de trabajo que no sea “ni dependiente 100% ni independiente 100%”. También que las empresas que usan ese mecanismo empiecen a hacer algún tipo de aporte previsional por los trabajadores.

Sobre algunas de las preguntas de investigación que deja abiertas el informe de la UCU, Martínez da algunas pistas. Por ejemplo, sostiene que en los acuerdos alcanzados en el MTSS no habrá casi presencia de Uber. Esta plataforma optó por la política de no negociar reclamos y obligar a quienes quieran hacerlo a ir a juicio. Recién en la instancia judicial, la empresa ofrece acuerdos a cambio de que los trabajadores firmen que no tienen nada más que reclamarle.

Martínez contó que la mayoría de quienes le inician juicio a Uber son trabajadores activos. Le reclaman rubros como licencia, antigüedad, nocturnidad, presentismo, entre otros. A veces, la aplicación decide desvincularlos por estos reclamos y, en esos casos, los trabajadores hacen un segundo juicio por despido improcedente.