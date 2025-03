Fiscal aseguró ante el Juzgado que Besozzi y los jerarcas imputados buscaron “de todas las formas” entorpecer la investigación

En sus argumentos para solicitar la prisión domiciliaria de Besozzi y los demás jerarcas, Alciaturi afirmó que no solo era “un riesgo hipotético” que intentaran entorpecer la causa, sino que había “elementos objetivos que prueban” que los siete formalizados el jueves 13 tenían acceso a información de la carpeta investigativa de la Fiscalía —que pertenece al Ministerio Público—. Esto demostraba, a juicio de la fiscal, que tenían acceso a información reservada y que podían usar sus influencias para frustrar la investigación.

Caso Besozzi Abogado de Besozzi fue destituido del Poder Judicial por gastarse US$ 20.000 de una cuenta del juzgado

La audiencia fue declarada reservada por la jueza, pero Búsqueda tuvo acceso a los audios de esa instancia después de realizar un pedido formal al juzgado de Mercedes. En su solicitud de acceso, Búsqueda fundamentó que una resolución de la Suprema Corte de Justicia de 2017, sobre la publicidad de las audiencias, establece que mientras los audios no se encuentren disponibles en la consulta de expedientes del Poder Judicial, las sedes deben brindar copia a terceros que lo soliciten.

De las grabaciones realizadas por el Poder Judicial surge que Alciaturi afirmó que, cuando las interceptaciones telefónicas estaban vigentes, los imputados tenían conocimiento de que estaban siendo escuchados. La fiscal realizó un relato de las transcripciones de las escuchas telefónicas del 11 de noviembre de 2024, en las que Besozzi conversó con Juan Correa, el titular del medio Agesor, acerca “de unas publicaciones”, y habla de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Soriano.

“A mí me investigan todos los días, la conchuda esta”, dijo Besozzi, según leyó la fiscal, quien aclaró que el término refería a ella.

El exintendente continuó: “Todos los días investiga a ver si le pagué a los jóvenes del Partido Nacional, si es Juventud quien pagó el alquiler, a quién le compraba las cosas. Es divino. Esta me está escuchando, dice que tengo intervenido el teléfono también, la conchuda esta”.

En diálogo con Búsqueda desde su chacra, donde permanece con tobillera electrónica, el pasado domingo 23, Besozzi reconoció que sabía que la Policía le había intervenido el teléfono. “A mí me investigaron el teléfono en los últimos ocho meses durante 12 horas del día”, dijo, en tono de queja. “¡Sí! ¿Sabés cuántas veces me vinieron a decir unos y otros que los teléfonos estaban todos pinchados? ¿Sabés lo que contesté yo? Que no tenía nada para esconder.

Embed

Según la fiscal, en otros diálogos Besozzi expresa que “Nelson” —la Fiscalía desconoce quién es— le informó que estaba siendo investigado. Alciaturi también narró que Correa hizo “referencia a que estuvo en el juzgado buscando una sentencia y había accedido a un decreto de la doctora que intimaba a Besozzi a cumplir con unos oficios”. La fiscal relató también que en las escuchas hablaban de la posibilidad “de tratar de convencer a algún funcionario judicial de que les cuente algo”.

Frente a la jueza, la fiscal aseguró que “hay varias evidencias de que realmente” buscaron entorpecer la investigación y “la más flagrante” son las conversaciones con los gerentes de los hoteles, a través de las cuales “uno de ellos accedió a anular las boletas y modificarlas, después de que ya estaban incautadas”.

“Entendemos que son hechos que aseveran la posibilidad real y concreta de que interfieran, dificulten, pongan trabas, imposibiliten o intenten imposibilitar el desarrollo de la investigación”, dijo la fiscal en los audios a los que accedió Búsqueda.

En la audiencia, la fiscal también planteó que el Tribunal de Apelaciones de 4° turno confirmó la medida cautelar de prisión domiciliaria a otros funcionarios que fueron imputados antes, que tenían “una participación criminal menor” a Besozzi, y a los seis jerarcas formalizados junto con él. “Sobre todo, con mucho menos posibilidades de influir en otras personas para realizar ese entorpecimiento”, dijo.

Embed

La defensa del exintendente no se opuso inicialmente a la prisión domiciliaria

A Besozzi —que renunció a la intendencia para hacer campaña por su reelección— se le imputaron reiterados delitos de peculado (robo de bienes al Estado), tráfico de influencias, concusión (obligar alguien a dar o prometer dinero u otro provecho indebido), cohecho (aceptar o solicitar un beneficio personal para actuar o no actuar en el ejercicio de sus funciones), omisión de denunciar delitos y abuso de funciones.

A pedido de la Fiscalía, la Justicia impuso arresto domiciliario con tobillera electrónica como medida cautelar por 180 días mientras continúa la investigación. Si bien la medida fue criticada por el Partido Nacional, la defensa de Besozzi no se opuso, según surge de los audios de la audiencia a los que accedió Búsqueda.

“Si bien no amerita una medida cautelar privativa de libertad, en esta oportunidad no nos vamos a oponer a lo solicitado por Fiscalía”, dijo el abogado Nelson Rosa, que fue destituido de su cargo de juez hace un año porque se apropió de US$ 20.000 de una cuenta bancaria del Poder Judicial.

Embed

La prisión domiciliaria impuesta sí fue cuestionada en la apelación presentada días después ante el juzgado por los defensores de Besozzi, y que todavía está pendiente de resolución.