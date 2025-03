Con nuevas citaciones, la Fiscalía avanza en la investigación del caso Besozzi

En esa instancia, al jerarca del Partido Nacional —que renunció a la intendencia para hacer campaña por su reelección— se le imputaron reiterados delitos de peculado (robo de bienes al Estado), tráfico de influencias, concusión (obligar alguien a dar o prometer dinero u otro provecho indebido), cohecho (aceptar o solicitar un beneficio personal para actuar o no actuar en el ejercicio de sus funciones), omisión de denunciar delitos y abuso de funciones.

Si bien oficialmente no se dieron a conocer los episodios concretos por los cuales Besozzi y el resto de los jerarcas fueron formalizados, la fiscal dijo que “los delitos que se imputaron son hechos y maniobras realizadas por los imputados” y no por terceros.

A pedido de la Fiscalía, la Justicia impuso a Besozzi arresto domiciliario con tobillera electrónica como medida cautelar por 180 días mientras continúa la investigación. La medida fue duramente criticada por el Partido Nacional, aunque en la audiencia la propia defensa de Besozzi no se opuso, según confirmó Alciaturi en la rueda de prensa.

“Si vos no te oponés, estás dando por válido lo que dice la Fiscalía, en cuanto al elemento material y a los riesgos procesales”, dijo a Búsqueda una fuente de Fiscalía.

Prisión domiciliaria

En una entrevista con Radio Sarandí el lunes 17, la fiscal defendió la medida de prisión domiciliaria: dijo que fue la misma medida cautelar que se impuso a muchos de los imputados por maniobras ilegales en la Intendencia de Soriano “para evitar el entorpecimiento de la investigación”. Y afirmó que el exintendente y los jerarcas no debían tener un trato “privilegiado”.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Ricardo Perciballe, dijo al programa Doble click de radio Del Sol el miércoles 19 que, si hubiera sido el fiscal del caso Besozzi, “quizás hubiese pedido la prisión preventiva” del exintendente porque “tiene todos los elementos para interceder en la investigación”.

Si bien la imputación de Besozzi ocurrió hace ya una semana, hasta ahora la Fiscalía General de la Nación no difundió la solicitud de formalización de la fiscal —un documento que detalla los delitos que se quieren investigar, los hechos y los presuntos responsables— y tampoco dio acceso a él a los periodistas que lo solicitaron.

Mientras tanto, periodistas y medios dieron a conocer fragmentos de las transcripciones de escuchas telefónicas que comprometen a Besozzi. Según informó la diaria el viernes 14, y ampliaron en los días siguientes El Observador y El País, Alciaturi presentó ante la jueza Ximena Menchaca unas 30 conversaciones que involucran a Besozzi en unos 16 hechos presuntamente delictivos.

Las escuchas demostrarían, por ejemplo, que el exintendente repuso cientos de miles de pesos a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano por cheques sin fondos o que usó recursos de la comuna para realizar favores políticos durante la campaña electoral nacional, como el pago de hoteles para la entonces precandidata Laura Raffo y su comitiva. Este último episodio fue admitido por el imputado en una conferencia de prensa que dio bajo prisión domiciliaria: “Hubo un error”, dijo Besozzi.

También se identificaron conversaciones en las que Besozzi y otros jerarcas discuten sobre conseguir fondos y donaciones para actos políticos. Según informó El Observador, la fiscal cita un diálogo de Besozzi en el que le pide a un funcionario 300 botellas chicas de agua para un acto.

Otra de las investigaciones se vincula con la contratación de una empresa que le alquila maquinaria a la intendencia y es propiedad del esposo de una funcionaria, con quien tienen una sede política del sector del intendente. “De la intervención realizada se desprende que, desde larga data, le estaban abonando aproximadamente el doble de las horas realmente trabajadas”, señala el pedido de formalización de Alciaturi, según informó la diaria. También las escuchas muestran que Besozzi daba directivas al director de Tránsito respecto de problemas de “particulares o tercerizados que militan para su club político”.

En reserva

El artículo 9 del Código del Proceso Penal vigente establece el principio de publicidad del proceso penal e incluso la propia fiscal del caso, Alciaturi, se expresó a favor de la publicidad del pedido de formalización que presentó ante la Justicia. En la entrevista con Sarandí, Alciaturi dijo que “se estila habitualmente colgar en la página (de la Fiscalía el pedido de formalización) con las modificaciones que implican proteger, por ejemplo, a los testigos”.

“Tal vez haya faltado tiempo para que la Fiscalía suba a la página como corresponde la formalización”, comentó. Y agregó que, si estuviera publicada, “todo el mundo podría tener una idea acabada de todos los delitos que se están imputando”.

Búsqueda consultó a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, si el pedido de formalización de Besozzi será publicado o si hay una decisión de no hacerlo, pero no recibió una respuesta. A nivel institucional tampoco se dio una explicación ni se informó sobre el caso, salvo los delitos que fueron imputados. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía, fue Ferrero quién tomó la decisión de no publicar, por el momento, el documento.

Además, la audiencia de formalización fue declarada reservada por la jueza del caso, y tampoco se habilitó el acceso a los audios de la instancia. Tras varias consultas de Búsqueda, desde el Poder Judicial informaron que la decisión se sustentó en dos razones: que “el auto de formalización (el documento que recoge la decisión de la jueza de formalizar la investigación, tras el pedido de la fiscal) fue apelado por la defensa y, por lo tanto, aún no está firme”, y “que la investigación todavía está en curso y hay otros involucrados en la misma causa”.