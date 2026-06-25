  • Cotizaciones
    jueves 25 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Lucía Topolansky propone un GACH para revisar acceso a medicamentos de alto costo

    Propuso nombrar a Homero Bagnulo, ideólogo de la ley que creó el Fondo Nacional de Recursos, al frente de una comisión de médicos y juristas

    La vicepresidenta Carolina Cosse y la exlegisladora Lucía Topolansky en mayo, en el Teatro El Galpón, en una jornada de homenaje al expresidente José Mujica.

    La vicepresidenta Carolina Cosse y la exlegisladora Lucía Topolansky en mayo, en el Teatro El Galpón, en una jornada de homenaje al expresidente José Mujica.

    FOTO

    Javier Calvelo, adhocFotos

    Un “GACH” (Grupo Asesor Científico Honorario) sobre el Fondo Nacional de Recursos (FNR). De esta manera se puede resumir la iniciativa que la exlegisladora y exvicepresidenta Lucía Topolansky acercó ayer al Parlamento, según admitió. Esto incluye reestudiar el financiamiento de los medicamentos de alto costo y actualizar los que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) puede facilitar a los usuarios.

    “Tenemos un problema que tiene que ver con la salud y con la vida. El diseño que tiene el FNR por ley no le permite dar más respuestas que las estipuladas. Lo que yo propongo es crear una comisión en la que se sienten eminencias médicas y jurídicas a discutirlo. Vamos a ver si mejoramos la ley, capaz que no podemos hacer nada o capaz que sí”, dijo Topolansky a Búsqueda.

    El FNR fue creado por la Ley 16.343 de 1993, la que la exvicepresidenta propone mejorar. Este miércoles le acercó la propuesta a la vicepresidenta Carolina Cosse, quien en una conferencia de prensa posterior la calificó de “abarcativa”, “de trabajo” y “para reflexionar”, además de expresar su “compromiso” de acercársela a todos los legisladores. Topolansky propuso para presidir esa comisión al infectólogo Homero Bagnulo, quien fuera el impulsor de la ley. En torno a él se reunirán abogados y médicos —posiblemente muchos de ellos integrantes del GACH original, el que actuó frente a la pandemia del Covid-19— para actualizar los medicamentos y los tratamientos financiados por el Fondo.

    Leé además

    Departamento de Oncología en el Hospital de Clínicas
    Sistema Nacional de Salud

    Un estudio muestra inequidad en el acceso a través del FNR al tratamiento contra el cáncer linfático

    Por Leonel García
    Cirugía en un centro de salud
    Sistema Nacional de Salud

    El FNR financia cirugía láser para tumores en cuello y cabeza en Montevideo y Salto

    Por Leonel García

    “Ahora nos olvidamos, pero antes de la ley, si tú tenías una enfermedad, precisabas un medicamento (de alto costo) y la mutualista no te lo daba, tenías un problema. Debías hacer colectas u otro tipo de cosas. Eso generaba una inequidad”, indicó. Incluso hoy hay tratamientos y medicamentos de alto costo que no son abarcados por el FNR. Esto ha provocado acciones judiciales, como las que recientemente protagonizó el virólogo Gonzalo Moratorio. Según datos oficiales, entre 2024 y 2025 el acceso a fármacos y procedimientos por esta vía implicó una inversión de US$ 290 millones.

    “La percepción de la población es que los médicos son unos hijos de puta y los jueces son maravillosos. No es así, son roles diferentes”, afirmó Topolansky. “No me inspiré en la situación de Moratorio. Su caso es público porque es una persona conocida. Pero hay 15 Juan Pérez en el medio en esa misma situación, que también precisarían festivales (para recaudar fondos) y como no se sabe quiénes son no conmueven”, añadió la viuda del expresidente José Mujica.

    Si bien eso sería una de las potestades de la comisión, a la vicepresidenta le gustaría que “un fideicomiso” fuera lo que financie al FNR: “Yo, personalmente, le tengo fe a esa herramienta, porque permite que sea alimentada por varios lugares”. Según expresó, comunicó su idea a los “legisladores médicos de ambas cámaras” y a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg. “No hubo uno solo que me dijera que era un disparate. Todos me dijeron que le diera para adelante con la idea”.

    La presidenta alterna del FNR, Alicia Ferreira, dijo a Búsqueda que el 33% de los medicamentos que se consiguen por amparo “no están en el país”, lo que hace que el Fondo “no los pueda incorporar”. No en todos los casos “hay suficiente evidencia de su efectividad”, agregó.

    Selección semanal
    Mundial 2026

    El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mundial 2026

    Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

    Por Leonel García
    Salud Pública

    Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

    Por Leonel García
    Salud Pública

    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Espacio Cultural Federico García Lorca.

    Alcaldesa del Municipio CH califica como “venta de humo” y “tomada de pelo” el anuncio de apertura del Espacio Lorca en Pocitos

    Por  Javier Alfonso  y Silvana Tanzi
    Los rescatistas sacan a una persona en camilla de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026.

    Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela y provocan derrumbes de edificios en Caracas

    Por France 24
    Puerto de Montevideo: terminal de contenedores TCP aumentó su ganancia en 2025 pese a menor actividad

    Puerto de Montevideo: terminal de contenedores TCP aumentó su ganancia en 2025 pese a menor actividad

    Por Ana Morales
    El Inac participó del Famous Food Festival, uno de los eventos gastronómicos más relevantes de Nueva York.

    Inac desplegó una campaña de promoción en Miami y Nueva York aprovechando la ventana del Mundial de Fútbol

    Por Lucas Farías