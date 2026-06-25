Lucía Topolansky propone un GACH para revisar acceso a medicamentos de alto costo

Propuso nombrar a Homero Bagnulo, ideólogo de la ley que creó el Fondo Nacional de Recursos, al frente de una comisión de médicos y juristas

La vicepresidenta Carolina Cosse y la exlegisladora Lucía Topolansky en mayo, en el Teatro El Galpón, en una jornada de homenaje al expresidente José Mujica.

Un “GACH” (Grupo Asesor Científico Honorario) sobre el Fondo Nacional de Recursos (FNR). De esta manera se puede resumir la iniciativa que la exlegisladora y exvicepresidenta Lucía Topolansky acercó ayer al Parlamento, según admitió. Esto incluye reestudiar el financiamiento de los medicamentos de alto costo y actualizar los que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) puede facilitar a los usuarios.

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“Tenemos un problema que tiene que ver con la salud y con la vida. El diseño que tiene el FNR por ley no le permite dar más respuestas que las estipuladas. Lo que yo propongo es crear una comisión en la que se sienten eminencias médicas y jurídicas a discutirlo. Vamos a ver si mejoramos la ley, capaz que no podemos hacer nada o capaz que sí”, dijo Topolansky a Búsqueda.

El FNR fue creado por la Ley 16.343 de 1993, la que la exvicepresidenta propone mejorar. Este miércoles le acercó la propuesta a la vicepresidenta Carolina Cosse, quien en una conferencia de prensa posterior la calificó de “abarcativa”, “de trabajo” y “para reflexionar”, además de expresar su “compromiso” de acercársela a todos los legisladores. Topolansky propuso para presidir esa comisión al infectólogo Homero Bagnulo, quien fuera el impulsor de la ley. En torno a él se reunirán abogados y médicos —posiblemente muchos de ellos integrantes del GACH original, el que actuó frente a la pandemia del Covid-19— para actualizar los medicamentos y los tratamientos financiados por el Fondo.

“Ahora nos olvidamos, pero antes de la ley, si tú tenías una enfermedad, precisabas un medicamento (de alto costo) y la mutualista no te lo daba, tenías un problema. Debías hacer colectas u otro tipo de cosas. Eso generaba una inequidad”, indicó. Incluso hoy hay tratamientos y medicamentos de alto costo que no son abarcados por el FNR. Esto ha provocado acciones judiciales, como las que recientemente protagonizó el virólogo Gonzalo Moratorio. Según datos oficiales, entre 2024 y 2025 el acceso a fármacos y procedimientos por esta vía implicó una inversión de US$ 290 millones.

“La percepción de la población es que los médicos son unos hijos de puta y los jueces son maravillosos. No es así, son roles diferentes”, afirmó Topolansky. “No me inspiré en la situación de Moratorio. Su caso es público porque es una persona conocida. Pero hay 15 Juan Pérez en el medio en esa misma situación, que también precisarían festivales (para recaudar fondos) y como no se sabe quiénes son no conmueven”, añadió la viuda del expresidente José Mujica.