El FNR financia cirugía láser para tumores en cuello y cabeza en Montevideo y Salto

Los impulsores de esta técnica, que también presentaron el proyecto en el Ministerio de Salud Pública (MSP) para que fuera incluido en el FNR, destacan que esto permitirá el tratamiento a quienes más lo precisan: los pacientes de menos recursos. “A diferencia del cáncer de mama, que no distingue clases sociales, hay estudios internacionales que muestran que estos tumores afectan mayoritariamente a personas en los sectores socioeconómicos más bajos, que son los que no pueden acceder a los mejores tratamientos y los que peores pronósticos presentan”, dice a Búsqueda Andrés Munyo, jefe de Otorrinolaringología del Casmu y docente de esta especialidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

Hasta la pandemia, la única forma de acceder a esta técnica era viajar al extranjero (Argentina, Brasil o Estados Unidos) y pagar entre US$ 10.000 y US$ 100.000. En Uruguay solo era posible acceder a tratamientos convencionales, que incluían incisiones quirúrgicas (traqueotomías) combinadas con radioterapia o quimioterapia, procedimientos más invasivos, prolongados, que resecan más tejido sano y que requieren una recuperación más larga.

Con las fronteras cerradas o seriamente restringidas por el Covid-19, un grupo de seis médicos adquirió en 2021 en Israel el equipamiento necesario para realizar la cirugía transoral láser en Uruguay, poniendo de su bolsillo unos US$ 250.000 e instalándolo en el Casmu. “Fue un éxito rotundo. Desde entonces hicimos unas 150 operaciones con excelentes resultados”, señala Munyo. Quienes no eran socios de esa mutualista debían pagar por ella alrededor de US$ 10.000; a los afiliados les salía menos, ya que no abonaban internación ni uso de block.