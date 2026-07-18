  • Cotizaciones
    sábado 18 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Corte suprema de Brasil prohíbe visita de Milei a Bolsonaro en prisión domiciliaria

    La corte suprema de Brasil negó la autorización para una visita del presidente argentino, Javier Milei, al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, a las puertas de una campaña electoral tensa para las presidenciales de octubre

    Javier Milei se le ha prohibido visitar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

    Javier Milei se le ha prohibido visitar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

    FOTO

    EVARISTO SA / AFP/Archivo
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Milei había anunciado en una entrevista radial en Argentina que asistirá el 25 de julio a la convención del Partido Liberal de Bolsonaro en Sao Paulo, para apoyar la proclamación oficial de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

    La decisión del juez Alexandre de Moraes de desautorizar el encuentro entre los líderes conservadores ocurrió después de que la noche del viernes prohibiera todas las visitas al expresidente durante 30 días, como sanción por la difusión de una carta política a través de su hijo Flávio la semana pasada.

    Esa difusión violó una medida cautelar que le impide al exmandatario (2019-2022) comunicarse por redes sociales incluso a través de terceros, según la resolución obtenida por la AFP.

    Leé además

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (C), el ministro de Hacienda, Darío Durigan (I) y el ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, posan con una pancarta que dice “Pix es de Brasil” durante una reunión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, el 10 de junio de 2026.
    Video
    Relaciones bilaterales

    Pix y el pulso electoral en Brasil: ¿qué hay detrás del nuevo arancel de Trump?
    Una mujer paga una compra en la playa de Copacabana con el sistema de pago instantáneo Pix de Brasil, en Río de Janeiro, Brasil, el 9 de julio de 2026.
    Financial Times

    Pix, el popular sistema de pagos que está en la mira de Donald Trump

    Como resultado, Moraes ya había prohibido a Flávio Bolsonaro visitar a su padre por 90 días, un lapso que abarca la primera vuelta de las elecciones, que se celebrarán el 4 de octubre.

    El exjefe de Estado, de 71 años, purga una pena de 27 años de prisión por tramar un golpe en 2022 para impedir la llegada al poder del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

    Desde marzo cumple la pena en su domicilio en Brasilia por motivos de salud.

    Moraes determinó que tampoco podrá recibir visitas de “finalidad político-electoral” hasta después de los comicios, ni difundir manifiestos políticos por ningún medio, ni siquiera con la ayuda de terceros.

    Flávio Bolsonaro calificó la prohibición general de visitas como un “abuso” en un video difundido en X, y acusó a Moraes de actuar por motivación política.

    Dijo que su padre está sufriendo un trato “cruel y desproporcionado”, que atribuyó al temor del juez a que “un Bolsonaro” vuelva a la presidencia.

    Sin visitas

    Los abogados de Bolsonaro habían pedido la autorización para que Milei lo visitara el mismo 25 de julio, junto con una comitiva integrada por el canciller argentino, Pablo Quirno, su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y un intérprete.

    Este sábado, Moraes resolvió que ese pedido quedó sin objeto por la prohibición general de visitas vigente desde el día anterior.

    El abogado de Bolsonaro, Joao Henrique de Freitas, criticó la decisión en un mensaje en X, y sostuvo que la defensa pidió el permiso para la visita de Milei la tarde del viernes y que horas después llegó la suspensión general de visitas.

    Cuestionó la “motivación y proporcionalidad” de la medida y habló de “coincidencias convenientes” en la secuencia de los hechos.

    Flávio Bolsonaro se medirá en octubre al izquierdista Lula, que buscará la reelección.

    Aliados de larga data

    Milei y Bolsonaro se presentan desde 2023 como aliados ideológicos de la nueva derecha latinoamericana.

    El vínculo quedó sellado en julio de 2024, cuando Milei hizo su primera visita a Brasil como presidente para participar del foro conservador CPAC en Balneário Camboriú.

    Allí denunció la “persecución judicial” que, según dijo, sufría su “amigo” Bolsonaro, entonces investigado por intento de golpe y otras causas.

    En esa ocasión evitó cualquier encuentro con Lula y faltó a la cumbre del Mercosur en Paraguay para compartir escenario con Bolsonaro.

    Lula, con quien Milei mantiene una relación áspera, visitó en julio de 2025 a la expresidenta argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupción y bajo prisión domiciliaria, tras una cumbre del Mercosur en Buenos Aires.

    Lula y Milei apenas cruzaron un saludo breve en esa cumbre.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Gobierno de Montevideo

    Bergara planteó a la Mesa Política del FA que la militancia se involucre más con la gestión de Montevideo

    Por Santiago Sánchez
    Presidencia

    Declaraciones de Alejandro Sánchez causaron molestia en el entorno de Orsi

    Por Santiago Sánchez
    Opinión pública

    Desaprobación de Orsi aumenta cinco puntos y el balance es “claramente negativo”

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Penadés

    Familiares de Gustavo Penadés cuestionan premio Bartolomé Hidalgo a libro sobre el caso del exsenador

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Axel Kicillof en el velatorio de José Mujica.

    Unos 100 políticos progresistas de las Américas se reunirán en Montevideo para construir “resistencia” a Rubio y Trump

    Por Nicolás Delgado
    El reconocimiento facial made in Spain que España veta en sus estadios se exporta a Uruguay

    El reconocimiento facial 'made in Spain' que España veta en sus estadios se exporta a Uruguay

    Por  Ignacio Carrascón  y Nico Schmidt
    Una manga de envidiosos, del primero al último

    Una manga de envidiosos, del primero al último

    Por Andrés Danza
    Autoridades del Poder Ejecutivo durante un evento por el Día Nacional de Prevención del Suicidio.

    La tasa de suicidios en Uruguay descendió a su punto más bajo desde 2015 y el MSP adopta enfoque comunitario

    Por Leonel García