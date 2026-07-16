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    Declaraciones de Alejandro Sánchez causaron molestia en el entorno de Orsi

    El dirigente del MPP responsabilizó a la secretaría personal del presidente por sus deudas con el Impuesto de Primaria y la falta de regularización de obras en Catastro

    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez durante una reunión del Consejo de Ministros.

    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez durante una reunión del Consejo de Ministros.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    El pasado jueves 9 el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo a Informativo Sarandí que las deudas que se conocieron del presidente Yamandú Orsi del Impuesto de Primaria y las obras no regularizadas ante la Dirección Nacional de Catastro fueron, en parte, responsabilidad de su secretaría personal.

    El tema surgió tras una investigación del informativo de Radio Carve que reveló que el mandatario tenía una deuda del Impuesto de Primaria de $ 5.609 por una casa adquirida en 2024, y obras no declaradas ante Catastro en otra vivienda que quedó en manos de su esposa.

    “Obviamente ahí hay más responsabilidad de su secretaría, que es la que lleva adelante muchas cosas. Imagínense que el presidente no está mirando y llevando las cuentas personales cuando tiene que dirigir un país”, dijo Sánchez.

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    Las declaraciones del secretario de Presidencia generaron molestia en el entorno del presidente, según trasmitieron fuentes políticas. Desde su entorno habían informado a Búsqueda que es el propio mandatario el que se encarga de pagar sus cuentas personales. El señalamiento de Sánchez no cayó bien y profundizó la distancia entre algunos asesores del mandatario y el secretario de Presidencia.

    El mismo jueves, en una rueda de prensa, Orsi dijo que finalmente pagó sus deudas y cerró el tema asumiendo que debía tener “más cuidado”, porque en procesos “lentos” uno “a veces se deja estar”.

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