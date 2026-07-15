Familiares de Gustavo Penadés cuestionan premio Bartolomé Hidalgo a libro sobre el caso del exsenador

Los hermanos del exlegislador argumentan que “el principal protagonista” del libro “modificó su relato” en “tres oportunidades” y reconoció ante la fiscalía que había informado una edad incorrecta a los periodistas

En una carta remitida al presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, los tres hermanos del exsenador blanco Gustavo Penadés, imputado por reiterados delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores, expresaron su “profunda sorpresa” con la decisión de otorgar el premio Bartolomé Hidalgo al libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar.

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“Nuestra intención no es debatir el derecho de los autores a publicar una obra ni cuestionar la libertad de expresión o de prensa”, comienza la carta, a la que tuvo acceso Búsqueda. Sin embargo, añade, “una cosa es la publicación de un libro y otra muy distinta es que una institución de reconocido prestigio decida distinguirlo como ejemplo de excelencia periodística”.

Los familiares entienden que la obra, publicada a principios de abril de 2025 y premiada en octubre del mismo año, contiene “afirmaciones, interpretaciones y referencias” a la historia de la familia Penadés que son “inexactas, agraviantes y ajenas al objeto del proceso judicial que involucra a Gustavo”. “Se alude a nuestro linaje, nuestros abuelos, padres, tíos y otros familiares, muchos de ellos ya fallecidos y, por tanto, imposibilitados de responder”, se quejan.

Los tres firmantes de la carta señalan que les “cuesta comprender que un libro basado en un caso judicial que aún está en trámite, sobre el cual no existe una sentencia definitiva y en el que ni siquiera ha comenzado el juicio, haya sido distinguido como un ejemplo de periodismo de excelencia”. Y, sin mencionarlo, apuntan sus dardos a Javier Viana, una de las presuntas víctimas, testigo de la causa y “principal protagonista del libro”.

En la carta dicen que Viana “modificó su relato tras haber declarado en tres oportunidades, reconoció ante la fiscalía que había informado una edad incorrecta a los periodistas y situó hechos en una fecha en la que, según la investigación, eran materialmente imposibles. Entendemos que esas inconsistencias debieron haber sido verificadas antes de la publicación”.