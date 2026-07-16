Bergara planteó a la Mesa Política del FA que la militancia se involucre más con la gestión de Montevideo

El intendente quiere que la fuerza política tenga una mayor apropiación de la agenda de su administración

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, compareció ante la Mesa Política del Frente Amplio (FA) el pasado lunes 13. Allí, además de dar detalles sobre su gestión a un año de haber asumido el cargo, pidió mayor compromiso de la dirigencia y la militancia para defender los logros de la administración departamental que él encabeza, según relataron fuentes políticas a Búsqueda.

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En el encuentro, el intendente destacó que se emprolijaron las finanzas de la intendencia, resaltó la aprobación de fideicomisos para financiar proyectos —que contaron con votos opositores— y defendió al canal departamental TV Ciudad, luego de que la senadora nacionalista Graciela Bianchi planteara el jueves 9 que este debía cerrarse.

A su vez, dijeron fuentes que participaron en la instancia, Bergara llamó al Frente Amplio a estar “más arriba de los procesos” que se están dando en los gobiernos departamentales que lidera la fuerza política, y pidió que la militancia se involucre más en la defensa de la gestión de la intendencia y de los diferentes aspectos de su gestión.

Bergara ya había hecho un planteo similar ante la Mesa Departamental del Frente Amplio el pasado 23 de febrero. En esa oportunidad, pidió compromiso para defender la gestión al frente de la Intendencia de Montevideo y llevar adelante una “ofensiva” en la militancia.

En declaraciones tras el encuentro, Bergara dijo que tras un primer año de “ordenamiento financiero” y aprobación presupuestal, ahora se buscará “acelerar la transformación y los cambios en el departamento”.