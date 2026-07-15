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    Equipos Consultores: desaprobación de Orsi aumenta cinco puntos y el balance es “claramente negativo”

    La evaluación presidencial cayó a –27, según la última encuesta de la consultora

    Yamandú Orsi recibe a José Antonio Kast en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

    Yamandú Orsi recibe a José Antonio Kast en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

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    Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La evaluación del presidente Yamandú Orsi sufrió una nueva caída en el último trimestre y la opinión de los uruguayos sobre el desempeño del mandatario “muestra un balance claramente negativo”. El saldo neto de evaluación presidencial es de –27 en junio, seis puntos menos que en abril, de acuerdo con la última encuesta de Equipos Consultores.

    El 26% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi, el 53% la desaprueba y el 20% tiene opiniones intermedias o no dio opinión, según los resultados de la encuesta desarrollada a finales de junio. Así, la aprobación de Orsi se mantuvo estable en comparación con la medición anterior, pero la desaprobación aumentó cinco puntos.

    “A diferencia de la medición anterior, cuando el incremento de la desaprobación presidencial se explicaba principalmente por un cambio entre los propios votantes frenteamplistas, en junio ocurre lo contrario”, explica el informe de Equipos Consultores. “El juicio entre los frenteamplistas se estabiliza (incluso mostrando una leve mejora, aunque dentro del margen de error), mientras que entre los votantes de oposición la desaprobación vuelve a aumentar, alcanzando ya registros superiores al 80%”.

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    El reporte de la consultora compara la situación actual de Orsi con la de sus antecesores en el cargo. Destaca que “por lo general, los presidentes han llegado a su segundo año de gobierno ya con saldos negativos, con las excepciones de (Tabaré) Vázquez en 2006, (José) Mujica en 2011, y (Luis) Lacalle Pou en 2021”. Por lo tanto, añade, “la situación actual de Yamandú Orsi confirma esta regla general”. Y agrega: “El saldo neto actual de Orsi es negativo, inferior incluso al que tenían (Jorge) Batlle en 2001 y Vázquez en 2016, aunque similar al de (Julio María) Sanguinetti en 1996, y mejor que el que tenia (Luis Alberto) Lacalle Herrera en 1991”.

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