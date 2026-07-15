Equipos Consultores: desaprobación de Orsi aumenta cinco puntos y el balance es “claramente negativo”

La evaluación del presidente Yamandú Orsi sufrió una nueva caída en el último trimestre y la opinión de los uruguayos sobre el desempeño del mandatario “muestra un balance claramente negativo”. El saldo neto de evaluación presidencial es de –27 en junio, seis puntos menos que en abril, de acuerdo con la última encuesta de Equipos Consultores.

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El 26% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi, el 53% la desaprueba y el 20% tiene opiniones intermedias o no dio opinión, según los resultados de la encuesta desarrollada a finales de junio. Así, la aprobación de Orsi se mantuvo estable en comparación con la medición anterior, pero la desaprobación aumentó cinco puntos.

“A diferencia de la medición anterior, cuando el incremento de la desaprobación presidencial se explicaba principalmente por un cambio entre los propios votantes frenteamplistas, en junio ocurre lo contrario”, explica el informe de Equipos Consultores. “El juicio entre los frenteamplistas se estabiliza (incluso mostrando una leve mejora, aunque dentro del margen de error), mientras que entre los votantes de oposición la desaprobación vuelve a aumentar, alcanzando ya registros superiores al 80%”.