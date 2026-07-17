Unos 100 políticos progresistas de las Américas se reunirán en Montevideo para construir “resistencia” a Rubio y Trump

Montevideo será sede del Tercer Congreso Panamericano. Se trata de un foro de fuerzas progresistas del continente para construir posiciones comunes frente a ”las urgencias” compartidas del continente.

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En el congreso, que se celebrará entre el 21 y el 23 de agosto, participarán el presidente Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la exministra de Trabajo y excandidata presidencial de Chile, Jeannette Jara ; tres diputados demócratas de Estados Unidos y un centenar de legisladores de varios países de las Américas.

El Congreso Panamericano se realizó por primera vez en 2024 en Bogotá, Colombia, y fue convocado por el entonces presidente Gustavo Petro. En esa oportunidad participaron dirigentes de ocho países. El segundo congreso fue en México el año pasado y lo inauguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Reunió a progresistas de 12 países. El tercer congreso es convocado por el Frente Amplio y reunirá a legisladores de 15 naciones.

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David Adler, uno de los coordinadores del congreso, informó a Búsqueda que el propósito de esta red de legisladores es defender el principio de la autodeterminación cuando el hemisferio es amenazado por “un intento de restaurar viejas lógicas de dominación extranjera”. Será inaugurado por autoridades del gobierno en el Palacio Legislativo y habrá sesiones de discusión y deliberación a puertas cerradas, con un evento público en el Teatro Solís. En la clausura, que será en el Parlasur, se anunciarán compromisos y acciones concretas para avanzar en una agenda hemisférica programática común.

Los tres diputados del Partido Demócrata que participarán del congreso son Pramila Jayapal, Summer Lee y Jesús Chuy García. Horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mencionara a los tupamaros y otras guerrillas en una “reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político” celebrada el jueves 16 en Washington, Adler dijo que la delegación de Estados Unidos que llegará a Uruguay “está pensando en el congreso en esta nación como una respuesta a Rubio, como una manera de construir la resistencia hemisférica a sus diseños coloniales y su doctrina monroísta”.

“Vamos a ganar la Cámara (de Representantes) en noviembre y cuando ganemos vamos a tener una oportunidad de avanzar con la rendición de cuentas de todos los delitos de intervencionismo, desde la guerra jurídica hasta el golpe electoral que han cometido en estos dos años” Rubio y el presidente Donald Trump, dijo Adler. El politólogo y economista nacido en Los Ángeles considera que hubo golpes electorales en Honduras y Colombia, donde “el gringo participó activamente para cambiar la lógica electoral” de ambos países.

El congreso busca reafirmar que en Estados Unidos existen “liderazgos dispuestos a construir, junto con sus pares del resto de América, una relación hemisférica basada en la soberanía y el respeto mutuo”.

Este año, el congreso trabajará en cuatro ejes temáticos: paz, multilateralismo y seguridad; integración económica y reindustrialización sostenible; soberanía digital; y bienestar y cuidados.

Montevideo como faro

Uruguay se presenta para los organizadores como uno de los pocos países del Cono Sur donde un gobierno sostiene, “con solidez institucional, un proyecto de justicia social y soberanía nacional”. Además de Orsi y Cosse, por Uruguay participarán en el congreso el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la exvicepresidenta Lucía Topolansky y los senadores del Movimiento de Participación Popular Bettiana Díaz y Daniel Caggiani.

Montevideo es “un faro político desde el cual mostrar una alternativa viable ante la ola reaccionaria que atraviesa el resto del Cono Sur”, expresa la organización en una gacetilla de prensa.

Los legisladores participantes llegarán desde Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Puerto Rico. También se espera la participación de Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, quien fuera secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entre 2008 y 2022.

La organización considera que la ultraderecha del continente ha construido durante décadas su “infraestructura de coordinación transnacional” a través de foros como la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se reúne en distintos países de América Latina para articular a sus liderazgos, pero que “el espacio democrático del continente” ha carecido históricamente de un equivalente de coordinación sostenida. Para llenar ese “vacío” surgió el Congreso Panamericano.