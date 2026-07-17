La tasa de suicidios en Uruguay descendió a su punto más bajo desde 2015 y el MSP adopta enfoque comunitario

En 2025 se suicidaron 668 personas en Uruguay. Esto arrojó una tasa de 19,16 muertes por esta causa cada 100.000 habitantes. Para encontrar un número y una tasa menores de suicidios hay que remontarse a una década atrás, a 2015: 643 y 18,55, respectivamente.

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Estos datos oficiales fueron divulgados hoy, viernes 17, en el Ministerio de Salud Pública (MSP), en un evento interministerial por el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Son números manejados con “prudencia”, pero que permiten albergar cierta “esperanza”, palabra a la que apelaron tanto la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, como el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, durante sus intervenciones.

La esperanza refiere a que se está, según Lustemberg, “en el camino adecuado”. La jerarca habló del abordaje comunitario que propone la cartera, respaldada por el mundo académico, que tuvo el martes 14 el anuncio de la financiación de 42 proyectos en el marco de la Acción País por la Salud Mental por $ 34 millones. Estos incluyen talleres, terapia hortícola, centros de promoción del envejecimiento activo, grupos de fomento de habilidades sociales para escolares, arteterapia hospitalaria, trabajo en cárceles, trabajo con disidencias, trabajo con madres gestantes, trabajo con mensajes intergeneracionales para sostener los vínculos, clases de teatro, clases de yoga y actividades en la playa. Entre las instituciones seleccionadas para llevarlos adelante están la Asociación Cristiana de Jóvenes de Salto y San José, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Red de Atención Primaria (RAP) de Rocha, Umami y el colectivo Ovejas Negras.

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“También previene el suicidio una red de cuidados que saca del aislamiento a un adulto mayor o una organización que escucha a un adolescente antes que pierda todos sus vínculos. El primer gesto no es una gran intervención técnica, sino una escucha”, señaló Graña.

Estos últimos números reflejan un descenso iniciado desde que se llegó al pico en 2022, cuando la tasa de suicidios en Uruguay fue de 23,20 cada 100.000 habitantes, lo que indicó que 823 personas se quitaron la vida ese año.

Esos números también reflejan que otra parte de la realidad no cambia. El fenómeno del suicidio en Uruguay sigue casi duplicando la media global y regional. Mientras la tasa mundial promedia los nueve casos cada 100.000 habitantes, en las Américas aumenta a 9,8. En Uruguay, según la estandarización internacional, ese indicador es de 17,15, señaló la directora general de Salud del MSP, Laura Llambí.

Otras cosas tampoco cambian. El suicidio sigue siendo masculino y envejecido. La tasa de mortalidad masculina fue en 2025 de 31,2 cada 100.000 habitantes; la femenina fue de 7,9. El 79% de las personas que se quitan la vida en Uruguay son hombres. Desagregado por edades, la mayor tasa se encuentra entre los 85 y 89 años (37,65), seguida por la de entre 30 y 34 (31,20) y de 80 a 84 (30,77).

Particular preocupación generó en las autoridades que en 2025 se suicidaran siete niños de entre 10 y 14 años. “No podemos pensar que las infancias están ajenas a esto”, dijo la ministra.

En los intentos de autoeliminación (6.140 realizados por 5.144 personas) se da a la inversa; es un fenómeno femenino y juvenil: el 72% de los casos son efectuados por mujeres. Y es mucho más frecuente que esto ocurra a edades tempranas: la mayor tasa de intentos se da en las adolescentes de entre 15 y 19 años (562,92 cada 100.000).

Llambí señaló a Búsqueda que, al ser el suicidio un fenómeno multicausal, también son múltiples las causas que llevaron a este descenso, luego del pico registrado en 2022. Agregó que se espera que, con el abordaje comunitario, esos números sigan bajando.

Las otras autoridades presentes en el acto fueron el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, quien destacó la labor de la Unidad de Estrés Funcional del Hospital Policial. Entre 2019 y 2025 se quitaron la vida 139 efectivos policiales y su tasa de suicidios prácticamente duplica la de la población en general.