Ministerio del Interior y una sanción de último día

Hace varios años que los hechos de violencia vienen impactando en niñas y niños cada vez más pequeños. Los casos suelen llegar a las noticias solo cuando hay asesinatos o heridas de bala, pero esta infancia sufre en vida otra serie de violencias de las que poco se habla y para las que no parece haber respuesta. Adolescentes captadas por redes de narcotráfico para la explotación sexual o el narcomenudeo o jóvenes utilizados para el sicariato. Este es el tipo de situaciones que desde hace años viene denunciando la ONG El Paso, dirigida por la trabajadora social Andrea Tuana.

Precisamente de eso estaba hablando Tuana hace poco más de un año en el programa Arriba gente (en febrero de 2024), donde la habían invitado a comentar “los últimos hechos de violencia que han tenido a niños como protagonistas”. Desde su experiencia, Tuana afirmaba que esto no se trataba de algo nuevo, sino de un problema estructural del país, y uno que va a seguir pasando mientras se mantenga la “postura inerte” del Estado. La experta, que desde hace décadas es activista contra las violencias de género, doméstica y sexual hacia niños, niñas y adolescentes, señaló en esa entrevista que lo que se precisa con urgencia son políticas estructurales. “Necesitamos lo contrario a lo que hizo este gobierno, que fue retirar un montón de proyectos, apoyos y ayudas”, afirmó.

En primer lugar, el sumario se encuadra en el literal c, del artículo 21, del decreto 1/016, que reglamenta la Ley Orgánica Policial. Este punto clasifica como faltas disciplinarias muy graves “aquellas que ocasionan el descrédito de la imagen pública institucional”. Así, el literal hace referencia específicamente al descrédito de la imagen de la institución Ministerio del Interior, no de la “gestión de gobierno” en general. En ningún momento de la entrevista con Arriba gente se escucha a Andrea Tuana desacreditar al ministerio, sino señalar la ausencia de políticas sociales para abordar estos problemas de raíz. Visibilizar el horror en el que viven muchos de estos niños y niñas y explicitar la falta de una asistencia integral no debería ser entendido como un descrédito a una institución policial, sino como una necesidad imperiosa de llamar la atención sobre estos temas fundamentales.