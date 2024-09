¿Qué soluciones plantea Bill Gates a los mayores desafíos de la humanidad?

“Imagina un futuro donde haya suficiente automatización para que mucho de nuestro tiempo sea de ocio. Donde ya no exista el propósito rector de trabajar (...), de sentarte en el deli y hacer sándwiches durante cuarenta horas a la semana. Entonces, la cuestión es qué hará la humanidad con ese tiempo extra. Con el éxito (de la inteligencia artificial [IA]) surge el desafío: ¿cuál es la próxima meta? ¿Cuál será entonces el propósito de la humanidad?”. Con esa reflexión metafísica que da para pensar —y mucho— cierra el primer capítulo del documental.

55014680286_3.jpg Bill Gates en conversación con James Cameron

Bill Gates dice que la verdadera revolución de la IA empezó en 2022, sobre todo con la irrupción de la IA generativa a través de Chat GPT, que supera ampliamente la capacidad intelectual humana. En los próximos cinco años, esta tecnología revolucionará principalmente campos como la salud y la educación, logrando la detección temprana de enfermedades como el cáncer o que la IA se convierta en una especie de asistente virtual para que la educación, al mismo nivel, esté al alcance de todos. Si bien manifiesta entusiasmo por estas posibilidades, quienes están en la cocina de esta tecnología, como el presidente de OpenAI­ (creadora de Chat GPT), Greg Brockman­, ponen foco en las implicaciones éticas y la cautela ante los potenciales riesgos de la adopción generalizada de la inteligencia artificial. Mientras la tecnología avanza a un ritmo aparentemente incontrolable, los gobiernos aún permanecen en el debe con respecto a su necesaria regulación.

Desinformación

Durante la pandemia proliferaron teorías conspirativas de todo tipo y color, y Bill Gates protagonizó muchas de ellas. Se lo acusó de causar muertes en India y África por la prueba de vacunas, de querer implantar microchips y de formar un club de reptilianos (alienígenas de aspecto humanoide con fines destructivos en la Tierra) junto con Tom Hanks. Entrevistada por su padre, Phoebe Gates­ admite haber perdido muchos amigos durante la pandemia debido a estas teorías.

55014680286_2.jpg Lady Gaga, una de las interlocutoras de Bill Gates en el documental

Tanto con ella como con Lady Gaga, Gates, de 68 años y no muy ducho en el funcionamiento de redes como TikTok e Instagram, se mostró vulnerable e impotente ante la búsqueda de soluciones para el fenómeno de la desinformación. En la serie, soltó alguna que otra sonrisa con aires de desconcierto por varias de las teorías que lo ubican en el centro de actividades maliciosas. El segundo capítulo lo deja bien claro: Bill Gates no tiene todas las respuestas.

Cambio climático

El magnate se sienta a debatir con un grupo de jóvenes activistas por el cambio climático. Algunos de ellos lloran, temen por su futuro. “Soy un optimista, y creo que controlaremos el aumento de la temperatura”, dice Gates, a lo que una de las jóvenes le devuelve: “Para que haya optimismo, se necesitan acciones reales. Si nos sentamos aquí a decir lo optimistas que somos, el efecto sería contraproducente. Hasta cierto punto, el optimismo ciego puede ser una forma de negación climática”. Al ver la preocupación de los activistas, Gates concluye que “no se está avanzando” al ritmo necesario. “No es nada fácil. Se trata de toda la infraestructura física”.

Como filántropo, Gates invierte en tecnologías limpias, desde reactores nucleares de nueva generación hasta métodos para fabricar hormigón sin emitir dióxido de carbono. Aunque las acciones individuales suman, dice, se necesitan cambios estructurales para llegar a emisiones netas cero, lo que no se logrará sin políticas gubernamentales. “Tenemos mucho por hacer y, cuanto antes, mejor”, finaliza.

Inequidad de ingresos

“¿Eres demasiado rico?”, le preguntan a Bill Gates al comienzo de este episodio. El magnate da vueltas. “¿Eso es un sí o un no?”, le vuelven a preguntar. No da una respuesta concreta, y todo el capítulo se desarrolla a partir de esta interrogante. Gates admite que “es salvaje que existan los multimillonarios”, pero no considera que limitar la riqueza a ciertos valores sea una solución. También reconoce que estar entre los hombres más ricos del mundo no es en sí mismo “una tortura”, pero tampoco es algo positivo. En ese sentido, sostiene que los ricos tienen la misión de “ayudar a reducir la inequidad en el mundo”. “Con toda la riqueza que tenemos, podríamos generar un cambio significativo”.

Uno de los personajes que lo cuestiona cara a cara es el senador estadounidense Bernie Sanders, cuando Gates le pregunta qué cree que debería hacerse para reducir la pobreza. “Vamos en la dirección equivocada. Estamos en una situación obscena en este país en el que tres personas, incluyéndote, tienen más dinero que la mitad menos favorecida”. Gates escucha atento, aunque sin pronunciar palabra­ cuando el político plantea que eliminaría el concepto de multimillonarios. Fuera de la entrevista con Sanders, el filántropo dice lo que piensa. El capitalismo, para él, brinda libertad, y es de esa libertad que justamente surgieron innovaciones que solucionaron tantos problemas a lo largo de la historia. Mientras juega al burako con sus hermanas, Kristi y Libby, esta última le dice que sin su optimismo no podría llevar adelante una carrera filantrópica. “Cuando los demás pensamos que no hay esperanza, él tiene un plan”. De la mano de futuras innovaciones, Gates tiene la esperanza de que en los próximos 20 años “nada será privilegio exclusivo de las elites”.

Lucha contra las enfermedades

“Se invierte más en medicamentos para la calvicie que en malaria”, dijo Bill Gates en una charla Ted que reprodujo la miniserie. De malaria mueren aproximadamente 600.000 personas al año. El foco de la enfermedad está en África y miles de los pacientes que mueren son niños. Es por esto que la erradicación de la malaria se convirtió en una de las prioridades y desvelos de la Fundación Gates, que durante dos décadas ha dedicado recursos y experiencia a la ampliación de herramientas efectivas existentes, como la medicación preventiva y la gestión de casos, así como a la obtención de datos para la toma de decisiones en entornos con alta carga.

Para Gates, erradicar la malaria “sería uno de los mayores logros de la humanidad”. En esa línea, buena parte de su capital se destina al desarrollo de tecnologías. “Habría que desarrollar tecnologías de vanguardia, vacunas, anticuerpos y edición genética” para terminar con la enfermedad, dice.

El parasitólogo Abdoulaye Diabaté, investigador principal del proyecto de eliminación de la malaria en Burkina Faso, pareció decirlo todo en una sola frase: “Si la malaria causara 600.000 muertes en Estados Unidos o Europa, el asunto sería muy distinto”.

Detrás de escena

En su blog GatesNotes, Bill Gates dice que las conversaciones que quedarán en su memoria son las que tuvo con Lady Gaga, el senador Bernie Sanders y su hija menor, Phoebe. Confesó que al momento de juntarse con Gaga —para el episodio sobre desinformación— no pudo evitar sentirse “un poco nervioso”. Estar rodeado de gente famosa normalmente no me afecta. Pero soy un gran admirador de Ha nacido una estrella, especialmente su música, y era consciente de su reputación de personalidad descomunal. No podía esperar a escuchar lo que ella tenía que decir”. Con Gaga conversan sobre los rumores al inicio de su carrera acerca de que la artista era en realidad un hombre, y la posición que ella tomó al respecto, negándose a confirmar o negar el rumor. “¿Importaría si lo fuera?”, le dijo a uno de los periodistas.

“Lady Gaga tiene una gran perspectiva sobre la intersección de información y entretenimiento, y sobre la necesidad de devolver a la humanidad a las interacciones personales en la era de internet. Nuestra conversación fue valiosa para ayudarme a pensar en lo que es (y podría no ser) posible cuando se trata de prevenir la desinformación”, concluyó Gates en su blog.