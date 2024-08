En otras columnas he tratado de poner en perspectiva dónde está el mundo de la energía, y el cambio climático , desde el lado de las inversiones de energías limpias, la demanda del crudo o las finanzas sostenibles. En esta columna pongo el ojo en la “diplomacia climática”, un factor bastante menos tangible que la inversión o la capacidad instalada de cierta tecnología, pero un eslabón bien importante para dar señales de largo plazo.

Historia y antecedentes

Cada año desde mediados de los 90, los líderes de casi todos los países del mundo se reúnen para discutir sus compromisos climáticos en una cumbre internacional conocida como Conferencia de las Partes, o COP. Una de ellas marcó un antes y un después, la COP21, que se realizó en París, en 2015. En ella los países acordaron, por primera vez, una meta específica de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 °C, con respecto a la temperatura global promedio antes de la Revolución Industrial, e intentar limitar el incremento de la temperatura a 1,5 °C. A su vez, cada país que ratificó el acuerdo debió establecer un objetivo de reducción de emisiones, en un documento conocido como Contribución determinada nacional (NDC, por su sigla en inglés) . Las NDC son importantes porque son la “hoja de ruta” que establece cada país para cumplir con su parte. Sin embargo, la suma de todas ellas, hoy por hoy, no nos ubica en el objetivo global, no porque alguien se haya equivocado en los cálculos, sino porque los objetivos nacionales son voluntarios, los presenta cada país, no se imponen.