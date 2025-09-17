Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda: el Partido Nacional “no puede ser ‘luisdependiente’”

Tras la derrota electoral, el Partido Nacional atravesó semanas de debate interno y tensiones mientras transitaba de gobierno a oposición. La elección de Álvaro Delgado como presidente del directorio puso fin a la contienda por la conducción del partido, aunque pronto surgieron nuevas polémicas sobre su permanencia en el Senado. Finalmente, con su renuncia a la banca, se empezó a ordenar su gestión y a despejar el clima de tensiones internas.
Valentina Dos Santos “puede afiliarse” al Partido Nacional
“Valentina Dos Santos tiene la capacidad de afiliarse y, según creo, ya lo hizo. Ya cumplió su condena y no existen proscripciones de por vida; en condiciones de ciudadana, puede afiliarse”.