Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda: el Partido Nacional “no puede ser ‘luisdependiente’”

Oddone, condicionado y justificando impuestos

“En lugar de hacer que las cosas sucedan, este gobierno se ha enfocado en generar un relato para justificar por qué no cumplen lo que prometieron en campaña o por qué actúan de manera diferente. Los ministros se muestran ambiguos: a veces elogian la política económica anterior, otras veces buscan marcar distancia”.

“El ministro de Economía, Gabriel Oddone, por ejemplo, cambió de enfoque, dejando de lado la gestión económica para adentrarse en la retórica política. Últimamente sus comentarios son más picantes, pero sigue siendo el ministro más condicionado de todos. Está atrapado entre intentar alinearse con la bancada del MPP y, si no lo logra, queda vulnerable porque no tiene respaldo político propio”.

“Su aspiración es parecerse a Danilo Astori, pero hay una diferencia fundamental: Astori nunca fue condicionado por una bancada y contaba con peso político y respaldo propio. Oddone, en cambio, depende completamente del apoyo que reciba. Cambio CPA (Ferrere) por MPP. Por algo ya lo escuchas mentir sin ningún tipo de complejos. Eso explica por qué ahora justifica decisiones que antes rechazaba: decía que no se subirían impuestos y ahora habla de eficiencia tributaria para justificar incrementos que no le resultan cómodos ni consistentes con su experiencia anterior en la consultoría privada”.