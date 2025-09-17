  • Cotizaciones
    miércoles 17 de septiembre de 2025

    en vivo

    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda: el Partido Nacional “no puede ser ‘luisdependiente’”

    Definir la estrategia opositora y fijar postura sobre el Presupuesto: los ejes de la entrevista de Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda

    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.

    EN VIVO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tras la derrota electoral, el Partido Nacional atravesó semanas de debate interno y tensiones mientras transitaba de gobierno a oposición. La elección de Álvaro Delgado como presidente del directorio puso fin a la contienda por la conducción del partido, aunque pronto surgieron nuevas polémicas sobre su permanencia en el Senado. Finalmente, con su renuncia a la banca, se empezó a ordenar su gestión y a despejar el clima de tensiones internas.

    En este escenario complejo, Delgado protagonizó un nuevo encuentro del ciclo de entrevistas de Búsqueda.

    Live Blog Post

    Valentina Dos Santos “puede afiliarse” al Partido Nacional

    “Valentina Dos Santos tiene la capacidad de afiliarse y, según creo, ya lo hizo. Ya cumplió su condena y no existen proscripciones de por vida; en condiciones de ciudadana, puede afiliarse”.

    Desayuno Alvaro Delgado
    Live Blog Post

    Lacalle Pou, el principal activo del Partido Nacional para 2029

    “Hoy, Lacalle Pou es el activo más importante que tiene el Partido Nacional, y si decide ser candidato (para 2029), contará conmigo en la primera fila. Es una decisión personal, política y madura. Por ahora, dejémoslo tranquilo en esta etapa: está tomando distancia, mirando con perspectiva y, de vez en cuando, se da un respiro que le hace bien”.

    “Más adelante, si él quiere, podremos hablar sobre su candidatura, considerando que es el principal activo del partido. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando su decisión. Me encantaría que fuera candidato, pero el partido seguirá funcionando plenamente, sea cual sea el escenario”.

    Desayuno Alvaro Delgado
    Live Blog Post

    Oddone, condicionado y justificando impuestos

    “En lugar de hacer que las cosas sucedan, este gobierno se ha enfocado en generar un relato para justificar por qué no cumplen lo que prometieron en campaña o por qué actúan de manera diferente. Los ministros se muestran ambiguos: a veces elogian la política económica anterior, otras veces buscan marcar distancia”.

    “El ministro de Economía, Gabriel Oddone, por ejemplo, cambió de enfoque, dejando de lado la gestión económica para adentrarse en la retórica política. Últimamente sus comentarios son más picantes, pero sigue siendo el ministro más condicionado de todos. Está atrapado entre intentar alinearse con la bancada del MPP y, si no lo logra, queda vulnerable porque no tiene respaldo político propio”.

    “Su aspiración es parecerse a Danilo Astori, pero hay una diferencia fundamental: Astori nunca fue condicionado por una bancada y contaba con peso político y respaldo propio. Oddone, en cambio, depende completamente del apoyo que reciba. Cambio CPA (Ferrere) por MPP. Por algo ya lo escuchas mentir sin ningún tipo de complejos. Eso explica por qué ahora justifica decisiones que antes rechazaba: decía que no se subirían impuestos y ahora habla de eficiencia tributaria para justificar incrementos que no le resultan cómodos ni consistentes con su experiencia anterior en la consultoría privada”.

    Desayuno Alvaro Delgado
    Live Blog Post

    “Un presidente sin liderazgo político propio”

    “Parte de la estrategia del Directorio del Partido Nacional es afinar el discurso en todos los ámbitos y mantenernos muy conectados. Este es un gobierno que ha desperdiciado el tiempo más valioso que puede tener una administración: un período de transición lento”.

    “El presidente (Yamandú Orsi) mantiene una buena relación personal conmigo y es un dirigente que escucha, pero no ejecuta. ¿Por qué? Porque está condicionado políticamente. Hay un sector hegemónico en el Frente Amplio, el MPP, y de ahí hacia la izquierda todo lo que quieras. Es un presidente que no tiene un liderazgo político propio, a diferencia de los anteriores, que contaban con mayor respaldo político. Por eso, más allá de las buenas intenciones, no lo veo 'pateando al arco'”.

    “En estos meses ha dado mucha autonomía a los ministros, lo que ha generado decisiones contradictorias: uno dice una cosa, otro otra. Por ejemplo, ayer Tolosa afirmó algo distinto a lo que había dicho Oddone. Es un gobierno entreverado, con la renuncia de un jerarca importante por mes, un sello característico de esta gestión. En definitiva, se preraparon más para ganar que para gobernar”.

    Desayuno Alvaro Delgado
    Live Blog Post

    Autocrítica y planificación: cómo el Partido Nacional analiza las elecciones

    “Es necesario, y lo estamos planificando en dos fases. La primera consiste en un estudio profundo y profesional, realizado por una empresa de opinión pública, que está finalizando un informe detallado sobre todo el proceso electoral. Será un análisis objetivo de cómo evolucionó la opinión pública y nos permitirá identificar aspectos importantes de cada elección: internas, nacionales y municipales”.

    “La segunda fase incluye la realización de cuatro o cinco reuniones regionales a partir de mediados de octubre. El objetivo es mirar hacia atrás, pero sobre todo generar oportunidades de mejora para el futuro. Así será nuestra autocrítica”.

    “En procesos colectivos como las elecciones, todos compartimos la victoria, pero si el resultado no es favorable, la responsabilidad recae en mí. Sin embargo, hay que diferenciar responsabilidades de causas, y nuestro trabajo debe centrarse en entender y corregir esas causas”.

    Desayuno Alvaro Delgado
    Live Blog Post

    El desafío del Partido Nacional: no ser ‘luisdependiente’

    “Quizás uno de los grandes desafíos que tenemos en el Partido Nacional —y lo he conversado con él, que también lo comparte— es evitar que el partido se vuelva ‘luisdependiente’. No sería bueno para el partido, porque debemos funcionar de manera independiente de la actividad que tenga Luis Lacalle Pou, pero tampoco sería justo para él. Muchas veces, cuando surge un problema, todos esperan que aparezca Luis a resolverlo”.

    “Él tiene una particularidad inédita en nuestra historia reciente: un liderazgo transversal reconocido por todos los sectores del partido. Y justamente, parte de no ser ‘luisdependientes’ implica también cuidarlo a él”.

    - ¿Dónde está entonces el poder de decisión del Partido Nacional si su principal referente no interviene en la coyuntura?

    “Luis tomó una decisión muy sabia: apartarse del día a día. Tiene derecho a hacerlo, a darse un poco de oxígeno y tranquilidad. Desde el comienzo dijo que no iba a opinar sobre coyuntura, que iba a respaldar al Directorio, y eso lo ha cumplido”.

    Desayuno Alvaro Delgado
    Live Blog Post

    ¿Cómo se mantiene la unidad partidaria cuando dos sectores se disputan el liderazgo del Partido Nacional?

    “Lo primero es el rol del partido, que se resume en las tres C: cuidar lo hecho por el gobierno anterior, controlar lo que hace este gobierno y construir una opción para 2029. A eso le sumamos modernizar al Partido Nacional y ampliar su base. Uno de los ejes será la capacitación, con la creación de un centro especial para apoyar a intendentes, alcaldes y legisladores. También quiero que el Directorio tenga presencia en el interior, que no se limite solo a Montevideo”.

    “La vida del partido es también la vida de sus distintos sectores, siempre con respeto, pero cuidando el perímetro común. Y con un gobierno que cada día nos da tanto material, sería un error desgastarnos en internas sectoriales: lo más importante hoy es ejercer con firmeza el rol de oposición”.

    Desayuno Alvaro Delgado

    Live Blog Post

    Del duelo electoral al liderazgo del Partido Nacional

    “Después de las elecciones tuve dos meses de mucho procesamiento personal, refugiado en mi familia y atravesando la angustia de un resultado que no era el esperado. Luego, muchos compañeros me propusieron asumir la conducción del partido. No se trata de una tarea individual, sino de un directorio. Había que revitalizar y modernizar al Partido Nacional. Todo eso, sumado al honor que significa para alguien que ha sido blanco toda la vida, me dio la posibilidad de volver a poner al partido en condiciones de ser una opción real de gobierno”.

    Desayuno Alvaro Delgado

    Live Blog Post

    Desayunos Búsqueda con Álvaro Delgado

    En pocos minutos comienza una nueva entrevista del ciclo 2025 de los Desayunos Búsqueda.

    Embed - DESAYUNOS BÚSQUEDA 2025 | ÁLVARO DELGADO
    Live Blog Post

    Los planes de Álvaro Delgado: autocrítica antes de fin de año y un directorio con peso político en el interior

    Una convención delegada de 50 miembros analizará informes técnicos y políticos sobre el ciclo electoral y ofrecerá un diagnóstico con “oportunidades de mejora” para el Partido Nacional.

    Embed

