    Los planes de Álvaro Delgado: autocrítica antes de fin de año y un directorio con peso político en el interior

    Una convención delegada de 50 miembros analizará informes técnicos y políticos sobre el ciclo electoral y ofrecerá un diagnóstico con “oportunidades de mejora” para el Partido Nacional

    Álvaro Delgado durante la celebración de los 189 años del Partido Nacional

    Álvaro Delgado durante la celebración de los 189 años del Partido Nacional

    FOTO

    Adhoc- Javier Calvelo

    El nubarrón instalado durante meses encima del Directorio del Partido Nacional parece empezar a despejarse. Hubo demasiado barullo interno entre los blancos sobre la conducción institucional, un discutido y extenso rearmado de piezas en medio de una puja de poderes. Tras la derrota en las elecciones nacionales, algunos dirigentes quedaron aturdidos, incapaces de procesar el duelo, y otros reclamaron una autocrítica rápida y una convención a tiempo para elegir a las nuevas autoridades de un partido que tenía que pasar de gobierno a oposición. Se eligió el camino largo y espinoso. Porque no solo se esperó a que pasaran las elecciones departamentales de mayo, sino que en el medio hubo una contienda inédita y áspera para ocupar la silla presidencial de la sede blanca en la plaza Matriz. Y pasó la convención, se eligió a Álvaro Delgado como presidente y se bajó en algo el volumen ruidoso de declaraciones cruzadas, pero a las pocas semanas se encendió otra vez la chispa de la polémica entre blancos. Delgado dijo que no renunciaría al Senado. Y saltaron propios y ajenos a reclamarle que diera un paso al costado, que oiga el mandato del líder Luis Lacalle Pou y le dedique la totalidad de su tiempo al directorio. Una vez más, los tiros cruzados, los enojos y las tensiones. Pero Delgado renunció. Y los nubarrones empezaron a disiparse.

    “Hay unidad en todo el partido”, enfatizó Delgado en diálogo con Búsqueda días después de la celebración del aniversario 189 de la colectividad blanca en un evento donde se homenajeó a los anteriores presidentes del directorio. Delgado subrayó que procura darle a su conducción una impronta de “modernidad” con un fuerte hincapié en la “descentralización” de su estructura para que esté “movilizada” y “escuchando a los militantes y a la sociedad civil”. Habrá varios mojones en este proceso. Uno de ellos es la tan comentada y postergada autocrítica, una revisión de los errores forzados, las fallas, los desaciertos de la última campaña electoral.

