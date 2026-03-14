La Médica Uruguaya inició el proceso para absorber a la mutualista Cudam

La mutualista Médica Uruguaya (Mucam), el mayor prestador privado de salud del país en número de afiliados, anunció en un comunicado fechado el viernes “el inicio de un proceso de análisis y evaluación“ con miras a “concretar un acuerdo de complementariedad y continuidad asistencial” con el Centro Uruguayo de Asistencia Médica (Cudam).

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Exactamente se trata del inicio de un proceso de fusión por absorción”, dijo a Búsqueda José Bonanata, gerente general de la Médica. Esa mutualista cuenta con 317.000 afiliados, según el sitio web atuservicio.uy. En este proceso la gestión corresponde a su institución, añadió el directivo. “Las decisiones las toma Mucam y en contrapartida vamos cubriendo los déficit operativos (de Cudam) hasta poder equilbrarla”.

Análisis Mutualistas apuntan a que los seguros privados queden fuera del SNIS en una eventual “segunda reforma”

Mutualismo Presidente electo del Casmu ante el desafío de “enderezar” la economía de la mutualista sin profundizar "problemas asistenciales"

Cudam, con 47.000 afilados, ha vivido en los últimos años severos problemas financieros que habían preocupado al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y al Ministerio de Salud Pública ( MSP ). Según informó Cudam recientemente en un comunicado, para “asegurar” su funcionamiento “se exploró” el año pasado “un proceso de salida junto a Fepremi”, la federación de mutualistas del Interior del país. Sin embargo, eso no llegó a buen puerto.

Por ello, añadió el comunicado, “la institución ha resuelto abrir una instancia de diálogo y negociación con Médica Uruguaya”, al tiempo que aseguró que “no se encuentran en riesgo” las fuentes de trabajo ni el pago de salarios.

Entre los activos de Cudam se cuenta un sanatorio propio en el barrio Colón y policlínicas en Tres Cruces, Prado, Colón, Cerro, Paso de la Arena y Melilla en Montevideo, así como en Las Piedras y Toledo en Canelones.

WhatsApp Image 2026-03-14 at 11.52.29 AM (1)

Según dijeron a Búsqueda fuentes del sector, el hecho de que no acordaran Fepremi y Cudam, algo que se consideraba inminente el año pasado, generó tranquilidad en ambientes empresariales médicas de Montevideo. Según estas fuentes, había preocupación por la rotura de una suerte de “pacto de caballeros” que hacía que los prestadores del Interior no quisieran poner un pie en la capital.

“Esto le devolvió la calma a la barra”, graficó uno de los consultados.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) pidió una reunión urgente con la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, y de Trabajo, Juan Castillo, por este mismo tema, informó el Portal de Medios Públicos.