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    La DEA anunció oficialmente que Sebastián Marset enfrentará cargos en Estados Unidos

    La búsqueda del "Pablo Escobar de la era moderna" terminó, anunció este sábado la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos

    Terrance Cole, jefe de la DEA, durante una visita en agosto del año pasado a la Casa Blanca.

    Terrance Cole, jefe de la DEA, durante una visita en agosto del año pasado a la Casa Blanca.

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    AFP
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    "La búsqueda ha terminado", indicó la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que se pronunció este sábado de manera oficial tras la captura de Sebastián Marset y confirmó que el narcotraficante uruguayo ya está en Estados Unidos para ser juzgado.

    "Las fuerzas del orden de Bolivia capturaron a Sebastián Enrique Marset Cabrera, transfiriendo su custodia a agentes de la DEA, quienes lo escoltaron a Estados Unidos, donde ahora enfrentará cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero", indicó la agencia en un comunicado de prensa publicado en su sitio web. El comunicado describe a Marset como el "Pablo Escobar de la era moderna", en referencia al famoso narcotraficante colombiano que dominó el comercio de drogas global a fines del siglo XX.

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    El mismo viernes, horas después de su aprehensión, oficiales de la DEA custodiaron a Marset en un vuelo desde el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, a Lima, Perú. Desde allí partió luego a la ciudad de Nueva York.

    Estados Unidos más seguro

    Marset era requerido desde febrero de 2022 por la Justicia de Paraguay, acusado de ser uno de los líderes de un grupo internacional con base en Asunción dedicado a comprar cocaína de Bolivia para exportarla por mar a Europa a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con el puerto de Montevideo como parte de una de las rutas.

    En mayo de 2024 se sumó la requisitoria internacional de Estados Unidos, que lo acusó formalmente, a través del Departamento de Estado, de utilizar el sistema financiero norteamericano para lavar millones de dólares de ganancias por el narcotráfico.

    Con ese pedido de captura, la DEA lo incluyó en su lista de fugitivos y comenzó a colaborar en su búsqueda con departamentos de seguridad de toda Sudamérica. Esos esfuerzos aumentaron en octubre de 2025, cuando el gobierno conservador de Rodrigo Paz resultó electo en Bolivia y estrechó las relaciones con Estados Unidos.

    Ayer, tras su arresto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, aseguró que pedirán a la DEA los U$S 2 millones que la agencia ofrecía como recompensa a todo aquel que aportara información sobre el paradero de Marset.

    “Hace casi un año, la DEA añadió a Sebastián Marset a su lista de fugitivos más buscados con el compromiso de perseguir sin descanso y desmantelar su organización de narcotráfico", indicó este sábado Terrance Cole, director de la DEA. "La DEA está enfocada en desarticular organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad nacional atacando a los narcotraficantes en todos los niveles, incluidos los líderes responsables de mover drogas y ganancias ilícitas a través de fronteras, y de utilizar la violencia y el asesinato para impulsar sus operaciones globales. Este arresto representa un paso significativo hacia un Estados Unidos más seguro", concluyó.

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