Gobierno descarta propuesta del Mides para exonerar a ONG de rendir cuentas por las partidas recibidas

El gobierno rechazó incluir en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un artículo propuesto por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para flexibilizar un mecanismo de control sobre el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que contrata.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El texto, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo, planteaba eximir a las ONG de la obligatoriedad de presentar las rendiciones de cuentas de partidas recibidas con anterioridad. El artículo propuesto establecía que la cartera quedaba exonerada de la aplicación del artículo 416 de la Ley 17.930. Dicha disposición, aprobada en el Presupuesto 2006-2010, establece que “no podrán adelantarse fondos a rendir cuentas a personas físicas o jurídicas que no hayan presentado la rendición de cuentas de partidas recibidas con anterioridad”.

El Mides enfrenta varios problemas con ONG que contrata para realizar sus funciones, a menudo mediante convenios. El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), que representa a trabajadores de organizaciones de la sociedad civil con convenios con el Mides, sostiene una relación tensa con la gestión encabezada por Gonzalo Civila debido a atrasos en los pagos a dichas organizaciones, que repercuten en los salarios.

Los trabajadores de las ONG estuvieron movilizados a comienzos de año producto de las dificultades con las transferencias económicas. El conflicto permanece. Este miércoles 24, la diaria informó que varias organizaciones enfrentan problemas por los retrasos. El secretario de Trabajadores Tercerizados del Sutiga, Diego Andrada, declaró a ese medio que “aún se tienen estas dificultades con el Mides, y teniendo en consideración también que ingresó el invierno, y el trabajo en diversas ocasiones es complicado para los trabajadores. Es un momento delicado para todos, incluso también para los usuarios”.

El planteo llegará a la Dirección Nacional de Trabajo porque la organización Construyendo Valores denunció que desde el mes de mayo no cobran su salario, una situación que está “dejando a decenas de familias en un contexto de profunda incertidumbre económica”.

El cambio en la normativa propuesto para incluir en la Rendición de Cuentas, descartado por el gobierno, hubiera permitido facilitar el pago del Mides a las ONG, que actualmente tiene obstáculos debido a observaciones del Tribunal de Cuentas, de mayoría opositora. El organismo de contralor viene observando pagos de la cartera a ONG porque contravienen lo establecido en el artículo que el Mides pretendía cambiar. Las observaciones del Tribunal enlentecen aún más los pagos a las organizaciones, ya que los gastos deben ser reiterados.

Ante la consulta por el intento de incluir la propuesta en el proyecto, fuentes del ministerio explicaron a Búsqueda que el 416 es un artículo cuya aplicación ha sido “muy disímil” en los últimos años. Uno de los consultados añadió que la idea no apuntaba a “no rendir cuentas”, sino a “cómo se procede en caso de que las oganizaciones tengan pendiente la presentación de rendiciones de cuentas de otros convenios, y no del convenio a que se refiere el pago”. Esta distinción refiere a que una misma organización puede tener más de un convenio con el ministerio. La fuente sostuvo que el cambio no eximiría “a ninguna organización de rendir cuentas“.

Limitaciones a pases en comisión

En el marco de la elaboración del proyecto de Rendición de Cuentas, que no solo incluirá artículos vinculados a cuestiones presupuestales, el Mides planteó otra propuesta que sí fue atendida por el Poder Ejecutivo. El plan es limitar los pases en comisión que salen del ministerio para cumplir funciones en otras áreas del Estado.

Las autoridades del Mides entienden que es un momento clave para esa secretaría de Estado, con desafíos clave para el gobierno como la atención a la gente en situación de calle, y necesita poder usar al máximo los recursos humanos con los que cuenta, explicó una de las fuentes.

El ingreso de pases en comisión a la cartera también ha variado desde su creación en 2025. Luego de estar entre los cinco organismos con más pases en comisión entrantes en los últimos cinco años, el Mides pasó a ocupar el lugar 12 en 2025, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública cursado por Búsqueda.

En 2024, el último año del que existen datos sobre vínculos laborales del Estado, el Mides tenía 136 pases en comisión entrantes, además de 1.716 funcionarios presupuestados y otros 365 vínculos sin calidad de funcionarios públicos.