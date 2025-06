La trama de la acumulación por sublema para conducir el Partido Nacional y un mensaje de Lema a Delgado: “El que gana, gana”

En estos días en que por fin asoma en el horizonte la postergada y conversada Convención del Partido Nacional para elegir a las nuevas autoridades del directorio, no son pocos los dirigentes blancos que miran por el espejo retrovisor e ironizan sobre el poco entusiasmo e interés que despertó el encuentro anterior, cuando eran flamante gobierno, comparado con el desborde de pasiones de hoy para ocupar esa silla presidencial en la sede de la plaza Matriz.

La trama de las listas y los sublemas es la que tiene enredada a los dirigentes blancos. El artículo 21 de la Carta Orgánica del Partido Nacional deja claro que la “presidencia del directorio será desempeñada por el primer titular de la lista más votada dentro del sublema más votado”. Hay cuatro candidatos. El senador Álvaro Delgado , por Aire Fresco; el senador Javier García, por Alianza País; el senador Luis Alberto Heber, por el Herrerismo; y el intendente electo de Florida, Carlos Enciso, que ya avisó que no tiene intención de ser presidente del directorio —porque debe asumir el gobierno departamental—, sino sumar votos para tener representación en el directorio.

Pero inquieta a propios y ajenos. Porque lo que puede ocurrir es que Delgado gane, pero no sea el candidato más votado. En una reunión de bancada de Aire Fresco, el diputado Juan Pablo Delgado preguntó sobre esta eventualidad y disparó el debate. Se aclaró que recolectar mediante sublema a través de distintas listas es válido, está entre los estatutos. Pero se cuestionó su impacto en la interna del partido. Temen por la interna dividida que pueda quedar en la conducción del directorio. “No me preocupa lo jurídico, me preocupa lo político”, comentó el senador Martín Lema en esa reunión, según reconstruyó Búsqueda. Y además le dijo directamente a Álvaro Delgado que lo que ha ocurrido siempre en el Partido Nacional, y que es “sagrado”, es que “el que gana, gana”.