Uruguay sumó 363 nuevos millonarios en 2024 y son 17.675, según banco suizo

El mundo se hizo más rico de nuevo en 2024 —siguiendo la tendencia de años previos— y se sumaron más de 680.000 nuevos millonarios, elevando el total a casi 60 millones. Uruguay y las 17.675 personas con una fortuna neta superior a US$ 1 millón forman parte de esa cifra.

En 2024, la riqueza global creció 4,6%, impulsada principalmente por Estados Unidos y por mercados financieros más favorables. ¿Qué estuvo detrás de esta evolución? A escala mundial, el patrimonio financiero aumentó 6,2% en dólares, mientras que el no financiero lo hizo 1,5%, a la vez que la deuda total se mantuvo.

Esos son los tres componentes del patrimonio o riqueza neta considerado por UBS en su informe: el valor de los activos financieros y reales —principalmente propiedades inmobiliarias— pertenecientes a individuos, menos sus deudas. El cálculo incluye los activos de los fondos de pensiones privados, no así los derechos a pensiones estatales. Las valuaciones se refieren a valores al final del año y se expresan en dólares al tipo de cambio al cierre del período.

En Uruguay, las 17.675 personas con una riqueza neta superior a US$ 1 millón contabilizadas el año pasado son un 2,2% más que las del 2023 (17.312) y ubican al país en la posición 49 del ranking en cantidad de millonarios.

Otros datos referidos a Uruguay que surgen del estudio son que el patrimonio promedio por adulto en el país fue de US$ 89.304, uno de los más altos de la región, mientras que el monto en mediana ascendió a US$ 36.339; medido en moneda local, el incremento comparado con 2023 fue de 7,4% y 6,7%, respectivamente.

Las fuentes de datos del estudio incluyen las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, así como los bancos centrales y oficinas estadísticas de los países. El análisis también usa la base UBS/PwC Billionaires. Algunas informaciones y datos proceden de Forbes Media LLC.

Las Américas

Las Américas explicaron la mayor parte del aumento del patrimonio a escala global del año pasado, con una tasa de crecimiento superior a 11% frente al 2023, dejando muy atrás la expansión de las demás regiones.

En Estados Unidos está casi el 40% de los millonarios del mundo; eran unos 23,8 millones de personas al finalizar el año pasado.

En Sudamérica, Brasil cerró el 2024 con 433.000 millonarios (19º en el ranking), la cifra más alta de América Latina y un incremento en su número de 1,6% en comparación con el año anterior. La riqueza promedio por adulto en ese país fue de US$ 31.105.

En Chile, en tanto, la cifra total de millonarios se redujo levemente, a 66.109 personas (41º en el ranking); la riqueza promedio por adulto fue de US$ 55.397.

Multimillonarios

Por otro lado, UBS contabilizó a 2.891 multimillonarios en dólares al cierre de 2024, un pequeño aumento con respecto al año anterior. La gran mayoría tenían fortunas de entre US$ 1.000 y US$ 49.000 millones. Solo 31 individuos en toda la muestra superaban la marca de los US$ 50.000 millones.

El patrimonio del segmento de los multimillonarios aumentó en 35 mercados y se redujo en 15 de los considerados en el análisis.

Perspectivas

Las proyecciones de UBS sobre el patrimonio promedio por adulto a escala global indican un crecimiento continuo en los próximos cinco años. Esta expansión estaría liderada por Estados Unidos y habría "un impulso adicional" proveniente del área de la “Gran China”, señala en su informe. El banco suizo espera que América Latina y Oceanía ocupen el segundo lugar como motor de ese crecimiento de la riqueza mundial.

También prevé que el número de millonarios aumente en la gran mayoría de los 56 mercados, “tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, sin importar su tamaño, región, nivel de desarrollo económico o dinamismo económico (o la ausencia de este)”. Afirma que el “aumento constante en los precios de los activos, así como por el patrimonio generado a través de la innovación en un contexto de transformación estructural” sostendrá esa tendencia.