Bergara priorizó a su sector en el armado del gabinete y dio al MPP lugares clave

Pese a que aún no hizo un balance de la composición del gabinete, el MPP participó en la negociación de los cargos a través del futuro coordinador institucional de la comuna, Justo Onandi. Su cargo, dijeron a Búsqueda fuentes que formaron parte de las negociaciones, será una suerte de secretaría general “en las sombras” y actuará a la par de quien será la secretaria general, Viviana Repetto, de Seregnistas.

Además de Onandi, integrarán el gabinete por el MPP Herou, al frente de Desarrollo Ambiental —un área clave para la gestión de Bergara, que tiene el desafío de resolver la situación de la basura—, y Camilo Benítez, como director de Desarrollo Económico.

En el sector mayoritario del Frente, que obtuvo unos 98.000 de los 252.000 votos que cosechó Bergara, hay conformidad con la composición del gabinete. Si bien el grupo solo tiene tres de 16 direcciones, cuenta con varias divisiones y gerencias, lo que deja en sus manos cerca del 20% del elenco anunciado el lunes 16, evaluaron fuentes del sector consultadas por Búsqueda.

“Me pareció un gabinete muy interesante y muy bueno. Tengo la suerte de que los conozco a casi todos y sentí que estaban en los lugares idóneos. La gran mayoría, con la ‘pata en el barro’. Estoy esperanzada y fortalecida de que este quinquenio de gobierno traiga resultados”, dijo a título personal la diputada Susana Camarán, una de las articuladoras del sector en Montevideo.

En otros sectores del Frente el gabinete anunciado no cayó bien. Un legislador frenteamplista que no respaldó la candidatura de Bergara cuestionó el criterio que implementó el exministro de Economía, "similar" al de la exintendenta Carolina Cosse, que a su juicio rompe con la “tradición” de los gobiernos frenteamplistas de representar a todos los sectores en el gabinete para priorizar a los sectores que lo apoyaron.

La Vertiente Artiguista, que logró un buen desempeño en mayo con la candidatura de Salvador Schelotto, es uno de los sectores que quedó desconforme con el equipo de Bergara. Pese a que el intendente electo aseguró que le ofreció a Schelotto la Dirección de Movilidad y este la rechazó, en la Vertiente entienden que Bergara debió dar espacio a alguno de los nombres sugeridos por este.

“Hemos sido la cuarta fuerza, con representación en la junta, presentamos un candidato potente, que ayudó, y si bien es cierto que él no aceptó, no estamos en el gabinete y no cayó bien”, dijo una fuente del sector a Búsqueda. El grupo del difunto exintendente Mariano Arana solo obtuvo un cargo de los anunciados el lunes: la Gerencia de Planificación Territorial, que ocupará Natalia Brener. En las elecciones, la Vertiente consiguió casi 29.000 votos, y Schelotto, 65.252.

En tanto, en la interna del bloque Compromiso Sumemos Uruguay, hay miradas divergentes respecto al gabinete de Bergara. Por un lado, está la lectura de que el intendente electo no ponderó el sublema en la medida de su caudal electoral (cosechó casi 105.000 votos). Pero, a la vez, valoran la incorporación de dos personas de sus filas: Marisol Vignoles, de la lista 711, se desempeñará en la División de Administración de Personal, mientras que Eduardo Rabelino, de Espacio Uruguay, será el gerente de Eventos y Espectáculos.

“Tenemos cuatro votos en 17 frenteamplistas en la junta. Se gobierna desde el ejecutivo y también del legislativo, son cuatro votos frenteamplistas, al igual que el resto, que implican tomar decisiones, iniciativas y temporizar los tiempos políticos”, deslizó el principal referente del Espacio Uruguay, Yamandú Costa.

Y el Partido Socialista, que respaldó a todos los candidatos en las elecciones, solo tendrá a su cargo una división de derechos humanos —que se va a crear en esta gestión— y será encabezada por Antonella Torelli.

Si bien Bergara presentó los nombres que ocuparán varias de las jerarquías de la intendencia, todavía resta que tome definiciones en algunas áreas claves. Una de ellas es quién será el director de la Coordinación de Inversiones, un cargo que durante la gestión de la exintendenta Cosse fue ocupado por el hoy presidente de OSE, Pablo Ferreri. También quedan otros puestos de relevancia por anunciar, como la presidencia de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo y la dirección de TV Ciudad.