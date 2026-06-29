Renunció la rectora de la Universidad Tecnológica por motivos profesionales y de salud

Valeria Larnaudie explicó que no podía continuar con su tarea “sin comprometer de forma significativa” su desarrollo como investigadora, el de su línea de investigación y el de sus estudiantes en la Universidad de la República

La rectora de la Universidad Tecnológica (Utec), Valeria Larnaudie, presentó su renuncia al cargo un año después de convertirse en la primera mujer en la historia del país que asumió como rectora de una universidad pública.

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Larnaudie, que es doctora en Ingeniería Química y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), explicó en su carta de renuncia que se apartó del cargo por motivos profesionales y personales. Su alejamiento responde al “compromiso” que siente con el rol y con la institución, y “la imposibilidad de mantenerlo sin comprometer de forma significativa” su desarrollo como investigadora, el de su línea de investigación y el de sus estudiantes. Estos aspectos contribuyen “significativamente” al desarrollo del país, expresó en su carta de renuncia, a la que accedió Búsqueda, en la que consignó los motivos de su alejamiento.

Además, informó que “la premura” del cierre de esta etapa se da por motivos de salud. Agradeció la confianza y el apoyo que recibió, y sostuvo que se despide con “varios logros e hitos importantes”.

Finalmente, concluyó que “esta es una decisión responsable, para asegurar que la universidad mantenga un liderazgo con la dedicación que se merece”.