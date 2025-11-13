Utec inaugura campus en Minas que costó US$ 5,7 millones y lanza tecnicatura con especialización en videojuegos

El presidente Yamandú Orsi prevé inaugurar el lunes 17 en Minas , Lavalleja , el nuevo campus de la Universidad Tecnológica ( Utec ), tras una inversión edilicia de US$ 5,7 millones. Las paredes internas del edificio, donde funcionó durante cuatro décadas la terminal de ómnibus, ya están rayadas por estudiantes. Los docentes lo promueven.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Al entrar al renovado edificio el sábado 1º de noviembre, un adolescente saluda al director del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Este de la Utec, Ezequiel Alemán, que lo invita a pasar. “Servite algo”, le dice, ”un cafecito, unos bizcochos”. En mesas y sillas de la planta baja, comparten el desayuno estudiantes de educación media que participan de una nueva propuesta preuniversitaria. El director dice que con esa bienvenida busca “alimentar el cuerpo, pero también la comunidad”.

La comunidad de adolescentes que se reúne esa mañana es diversa. Participan de una hackathon —un evento intensivo para resolver desafíos creativos— de Trama (acrónimo de Trayectorias Modulares Abiertas), un programa de la Utec que comenzó este año en Minas y en Melo, Cerro Largo. En la exterminal serrana hay estudiantes de varios departamentos, de liceos públicos y de colegios privados, tres de ellos privados de libertad y otros inscriptos en Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) del Ministerio de Educación y Cultura. En total son unos 60, tienen entre 14 y 21 años y, tras el desayuno, suben al segundo piso del edificio donde un par arman un puzle, y otros juegan al ping-pong y al futbolito. El ambiente es lúdico afuera y adentro del salón, donde comienza la hackathon. El conductor del evento usa un gorro con orejas de Bebé Yoda, un personaje de Star Wars. Una pantalla conecta al grupo con sus pares de Trama de Melo, cuya sede integra el ITR Norte. El profesor que dirige la jornada en la capital arachana aparece con orejas de conejo, creadas por un filtro. Se trata de Emiliano Sierra, programador de videojuegos oriundo de San Carlos que ha ganado múltiples premios por sus creaciones.

Trama, el programa preuniversitario que se financia en parte con fondos para la innovación de la fundación ReachingU, pretende acercar a adolescentes a una universidad que está desembarcando en Minas y en Melo. Ofrece cursos gratuitos, obligatorios y electivos en las áreas de gestión, arte y programación de videojuegos, y productos interactivos. Las clases son virtuales, pero además hay encuentros presenciales, como cuatro hackatones en el año y “Trama parties” cada semana. Como el desayuno compartido, estos eventos tienen “una orientación pedagógica”: buscan que los estudiantes se junten, se hablen, se miren. Uno de los grupos armó en una de estas parties una consola arcade, mientras otro diseñó una máquina para dibujar con un marcador lo que se le pida, con la mira puesta en las paredes del nuevo edificio, que son del mismo material que las pizarras. El director del ITR Este destaca que en estos encuentros empieza a forjarse la comunidad universitaria, “a desaparecer el teléfono un poco”, aunque admite —y se nota— que “no del todo”.

La Utec fue creada hace una década, hoy tiene presencia con nodos, sedes o campus en 11 departamentos y su plan estratégico hacia 2030 apunta a llegar a 15. Sin embargo, el presupuesto aprobado en Diputados le permitiría estar durante este período de gobierno en 12 o 13.

Llegó en 2022 a Lavalleja, donde la Universidad de la República (Udelar) no tiene una propuesta académica, y desde entonces ofrece allí la Licenciatura en Tecnologías de la Información, una carrera fundamentalmente virtual que cursan de manera activa entre 100 y 150 estudiantes. Las instancias presenciales, que suelen ser una vez al mes, se realizaban hasta ahora en un local que alquiló la Intendencia de Lavalleja frente a la plaza céntrica de Minas. La inauguración del campus, que ocupa media manzana, abre una nueva etapa, que estará marcada por la apertura en marzo de 2026 de la Tecnicatura en Comunicación Creativa y Entretenimiento Digital, la primera oferta universitaria pública del país con especialización en videojuegos. Las inscripciones se abrieron el lunes 3 y se cierran el 18 de diciembre. A diferencia de la licenciatura, no hay límite de cupos, por lo que cualquier egresado de educación media puede inscribirse.

Ciudadanía en espera

Previo a su desembarco en Minas, la Utec realizó un estudio de capacidades en la región este, con consultas en el sector productivo, académico y político local. El análisis detectó demanda de tecnologías de la información, en particular de industrias creativas y culturales. “Es un área que tiende a contratar a muchos jóvenes, donde hay muchas posibilidades de inserción global desde el territorio”, explica el director del ITR Este. Así, surgió la propuesta de instalar desde 2022 la Licenciatura en Tecnologías de la Información, una carrera de cuatro años, y desde el año próximo la Tecnicatura en Comunicación Creativa y Entretenimiento Digital, de dos años, que incluye capacitación semipresencial en cuatro áreas: desarrollo de videojuegos, posproducción audiovisual, ilustración y animación digital, y comunicación digital.

Además de la clásica mesa de ping-pong, otra para puzles y el futbolito, en la segunda planta del flamante edificio hay una sala con libros, juegos de rol y de mesa, equipos para desarrollo de videojuegos y procesamiento de gráficos, una consola PlayStation 5 y lentes de realidad aumentada. El espacio propone “una inmersión en el medio del juego y del videojuego”, porque “no se puede producir un medio que no conocés”, dice Alemán.

El director del ITR tiene 41 años, es profesor de Inglés egresado del Instituto de Profesores Artigas, hizo una maestría en Ciencias del Aprendizaje y Tecnología en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, y se doctoró en Educación y en Interacción Humanos-Computadora en la universidad estatal de Iowa, en Estados Unidos. Recuerda que en ese país identificó “puntos de dolor” de las comunidades y “oportunidades para que la universidad llegue de forma sensible al territorio”. Advierte que cuando hay “comunidades que no han tenido universidad nunca en sus territorios“, como Lavalleja, “existen sensibilidades culturales de las personas que ahí viven” que deben interpretarse “para entender por qué la universidad podría fracasar” en esa región.

Al llegar a Minas en 2023, intentó descifrar el escenario, hallar los “puntos de dolor”, y para ello entrevistó a adolescentes de 14 y 15 años. Quienes “venían de contextos socioeconómicos más favorecidos ya tenían un proyecto de vida que incluía irse a estudiar a Montevideo”, repasa. En contrapartida, “entre los quintiles más bajos no había universidad y, si nombrabas la universidad, te nombraban las carreras tradicionales que conocen del territorio: abogado, escribano, médico, contador”. Además, reconocían que es un instrumento de movilidad social, pero no lo consideraban un lugar para ellos. “Hay un temor de que no van a poder con la universidad. Hablaban de comida, de poder comer en el lugar”, agrega.

Tanto en Estados Unidos como en el este de Uruguay, Alemán halló adolescentes “como en un estado de ciudadanía en espera”, por lo que planteó al Consejo Directivo Central de la Utec extender el tiempo pedagógico de quienes estudian en educación media superior y dar a conocer así a potenciales universitarios y sus familiares las propuestas de la universidad. Buscó en ese camino tumbar prejuicios, “porque para algunas familias desarrollar videojuegos, hacer animación o estudiar comunicación digital no es un medio de vida”.

Utec Minas

De esa manera nació Trama, con el propósito de “romper la lógica de que para entrar a la universidad hay que tener una fórmula 69 que te da el liceo”. Busca derribar “el escalón” y crear “una rampa de acceso”. Cada módulo cuenta con certificación, lo que persigue, entre otras cosas, que los adolescentes sientan que su ciudadanía ya no está en espera, sino en construcción.

Para desarrollar Trama, que continuará en 2026, Alemán se inspiró en los colegios comunitarios estadounidenses. “No te metés en una carrera, sino en lo que te gusta hacer, y vas explorando y todo genera créditos”, explica. Se trata de “un modelo pedagógico” que concibe que “las trayectorias educativas tienen que ser más abiertas”.

Entre los 163 adolescentes que se inscribieron este año en Trama está Katiuska, que con 18 años estudia en un colegio de Fray Bentos. Sus padres la llevaron primero a Montevideo, donde vive su hermana mayor y pasaron la noche, y en la madrugada partieron hacia Minas para participar de la tercera hackathon en esa ciudad. Aunque tiene previsto estudiar Diseño o Ingeniería en Sistemas en la Udelar, dice que lo que más le interesó de la propuesta preuniversitaria de la Utec, de la que se enteró por una publicidad en Instagram, fue el diseño de interfases, lo que permite construir aplicaciones, webs y productos digitales. También valora haber conocido a docentes y otros estudiantes.

El botonazo se llama uno de los videojuegos que empezó desarrollar uno de los grupos de trabajo de Trama. El protagonista es un guardia que debe apretar un botón para “castigar” a vándalos que ingresan a la Utec. El desafío del jugador es evitar que el castigo recaiga sobre los que no se lo merecen. El boceto puede leerse en una de las paredes de la institución.

Presupuesto y básquetbol

El presupuesto de la Utec para este año es de US$ 41 millones y su Consejo Directivo Central reclamó llegar a 2029 con US$ 30 millones de refuerzo. El gobierno de Orsi le dio un incremento de US$ 2,5 millones en el proyecto que envió al Parlamento y Diputados reasignó fondos con destino a esta universidad por otros US$ 2 millones ($ 70 millones para desarrollo académico y $ 10 millones para la instalación en el departamento de Florida; en ambos casos para gastos de funcionamiento).

Las autoridades de la Utec volverán al Parlamento este jueves 13 para comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, donde plantearán que se habilite que estos $ 80 millones puedan destinarse a retribuciones en lugar de a gastos de funcionamiento. El consejero Álvaro Pena dijo a Búsqueda que con estos fondos la universidad pretende consolidar la Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial que se imparte en Rivera y cuyo futuro estaba en riesgo por falta de recursos. Además, solicitarán presupuesto para su programa de primer empleo juvenil en el sector de ciencia, tecnología e innovación; para ampliar las becas de alimentación y transporte; y para formar equipos de investigación e innovación, para lo que no han obtenido presupuesto aún. Pena recordó que la Utec promueve espacios para acompañar emprendimientos tecnológicos e innovadores, puesto que la ley que creó la universidad estipula que uno de sus fines es ”formar profesionales con un perfil creativo y emprendedor”. Alemán imagina que el nuevo edificio en Minas logrará reunir a estudiantes y emprendedores.

En el nuevo campus, que está operativo desde principios de octubre, ha sesionado dos veces el gabinete de la Intendencia de Lavalleja.

A diferencia de lo que ocurre en la Udelar y en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en la Utec no ha habido ocupaciones de centros educativos en reclamo de mayor presupuesto. ”Al momento no tenemos una situación conflictiva”, dijo Pena, quien destacó que existe un continuo diálogo con el gremio de trabajadores y con la asociación de estudiantes de la universidad.

La inversión en el campus de Lavalleja fue de $ 232.027.274, unos US$ 5,7 millones. Abarcó la remodelación de la terminal, el mobiliario y el equipamiento ya adquirido y en proceso de compra. La obra comenzó en marzo de 2024 y se entregó en octubre de este año. El predio donde se instaló este polo de formación e innovación es testigo de la historia. Desde el 25 de agosto de 1890 funcionó ahí el Mercado General Lavalleja, en 1937 se creó el primer Cuartel de Bomberos de Minas y al año siguiente se fundó, con una cancha de básquetbol, el Club Deportivo Bomberos. En 1976 se inauguró en la planta alta del mercado el primer hogar estudiantil municipal. En 1982 se instaló la terminal de ómnibus y entonces la cancha fue suplantada por un estacionamiento. La Utec recreó parte del pasado y construyó junto al edificio principal una nueva cancha de básquetbol con rejas en el perímetro, pero con aperturas permanentes, sin puertas, lo que busca integrar la universidad en la comunidad.