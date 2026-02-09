  • Cotizaciones
    lunes 09 de febrero de 2026

    Picudo rojo: Utec avanza en herramientas para su detección temprana y firmó convenio con China para gestión de plagas

    La universidad firmó un acuerdo de cooperación académica y científica con la Beijing Forestry University de China

    Palmeras atacadas por el picudo rojo.

    Palmeras atacadas por el picudo rojo.

    FOTO

    Adhoc-Javier Calvelo
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    El avance depredador del insecto conocido como el picudo rojo en las palmeras de Uruguay ha motivado distintas respuestas desde el gobierno y la academia. A fines de enero, el Ministerio de Ambiente formalizó la creación de un grupo asesor de expertos, al estilo GACH —Grupo Asesor Científico Honorario— durante la pandemia por coronavirus, para definir estrategias de combate y prevención de esta plaga.

    En este escenario también está prevista la participación de la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), cuyos investigadores desarrollaron un mecanismo de detección temprana del picudo rojo que combina el uso de drones y algoritmos de inteligencia artificial. Natalie Aubet, docente senior e investigadora de Utec, explicó en un comunicado difundido por la universidad que la metodología “detecta en forma temprana” el impacto del picudo rojo en palmeras que a simple vista parecen saludables. Aubet informó que ahora “se está testeando su escalabilidad a todo el país”.

    Picudo rojo.
    El mecanismo de prevención utiliza cámaras térmicas, multiespectrales y de espectro visible. El equipo logró identificar la presencia de la plaga y monitorear sus distintas fases de desarrollo en la palmera, incluso antes de que muestre signos de deterioro. Desde la Utec se informó que se trata de una nueva metodología desarrollada por el equipo en Uruguay, basada en experiencias del exterior para el trabajo con otras plagas.

    Nahuel Lamas, docente del Área Monitoreo Ambiental de Utec, explicó que se decidió usar imágenes capturadas por drones y no imágenes satelitales, porque para estudiar las palmeras en áreas piloto se requiere un detalle que las imágenes satelitales no ofrecen. Mientras las cámaras de los drones capturan imágenes con una resolución centimétrica, las imágenes satelitales de acceso libre típicamente tienen resoluciones medidas en metros.

    El especialista agregó que contar con imágenes actualizadas de diferentes áreas del país les permitiría monitorear con precisión el avance de la plaga. Y que eso constituye una “herramienta fundamental de alerta temprana para identificar al picudo rojo y, a partir de esa información, definir y priorizar acciones de control de manera eficaz”.

    En China con la delegación de Orsi

    El desarrollo de la Utec puede ser también aplicado para gestionar otro tipo de plagas, que es una de las aspiraciones del equipo de investigación universitario. La rectora de Utec, Valeria Larnaudie, y el consejero Álvaro Pena formaron parte de la nutrida delegación que acompañó al presidente Yamandú Orsi en su reciente visita a China.

    Y el jueves 5 se firmó un acuerdo de cooperación académica y científica con la Beijing Forestry University que, justamente, busca promover la investigación, innovación y formación en áreas como el sensoramiento remoto aplicado a la gestión de plagas. El trabajo se realizará en articulación con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

    Palmeras atacadas por el picudo rojo.

