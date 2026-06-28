Renuncia la mano derecha de Milei: ¿por qué cayó Adorni en Argentina?

Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, anunció este sábado 27 de junio su renuncia tras cuatro meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

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“Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó Adorni en una extensa carta dirigida a Milei, publicada en su cuenta de la red social X.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY

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Adorni está envuelto en un creciente escándalo desde marzo pasado, cuando se revelaron una serie de gastos suntuosos y no declarados que derivaron en una investigación que puso su patrimonio bajo la lupa de la Justicia.

“Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos, señor presidente”, escribió Adorni, quien afirmó que lo han “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas.

Adorni admitió el pasado 10 de junio que ocultó alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y dijo que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado.

En medio de los intentos de la oposición de citar al Congreso a Adorni para someterle a una interpelación con vistas a una posible moción de censura, Milei relevó a Adorni de sus funciones de portavoz presidencial, que desempeñaba en paralelo a su rol de jefe de Gabinete.

El mismo viernes, más temprano, Adorni quedó en el centro de una nueva polémica después de que trascendieran supuestas compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

“Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”, concluyó Adorni en el escrito.

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Un controvertido brazo derecho de Milei

Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno argentino y mano derecha del presidente Javier Milei, a quien conoció en un estudio de televisión, ha estado envuelto desde marzo pasado en un creciente escándalo por sus gastos suntuosos que finalmente derivó este sábado en su salida del Ejecutivo.

Nacido en la ciudad bonaerense de La Plata el 28 de febrero de 1980, Adorni cursó estudios de Contabilidad pública en la Universidad Argentina de la Empresa, donde se graduó en 2012 y fue profesor en la Universidad Abierta Interamericana y en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas.

Según él mismo ha relatado, por “casualidad” encontró su “lugar” en el periodismo, con participaciones en distintos medios de comunicación, primero como analista económico y luego en programas de debate político.

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Mucho antes, un joven Adorni ya había intentado incursionar en los medios: se presentó a las pruebas para ingresar a la casa de 'Gran Hermano' en la primera edición en 2001 en Argentina de este popular programa de televisión, pero desistió de continuar con las audiciones porque, según contó, se dio cuenta de que era “un delirio”.

Adorni conoció a Javier Milei en un estudio de televisión, debatiendo ambos en contra de las “ideas progresistas y de izquierda”.

Hijo de un hombre que simpatizaba con la Unión Cívica Radical y una madre con raíces peronistas, Adorni fue en 2019 uno de los fundadores del partido de derecha Uni2, que, después de fusionarse con otras formaciones, pasó a llamarse Republicanos Unidos.

A la par de su militancia política y sus participaciones mediáticas, Adorni amasó fama en las redes sociales con mensajes críticos al kirchnerismo. En abril de 2023 gano el premio Martín Fierro Digital en la categoría 'Mejor Twittero'.

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A finales de ese año, cuando Milei asumió la Presidencia argentina, Adorni fue designado como portavoz del gobierno, función que quedó bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

A mediados de 2024, Adorni sumó el cargo de secretario de Comunicación y Medios, función por la que quedó al mando de la gestión de los medios públicos del Estado, sometidos a fuertes recortes por el gobierno.

De estilo frontal, directo y a menudo controvertido, Adorni defendió sin medias tintas las políticas de ajuste de Milei y, gracias a sus habituales ruedas de prensa, se convirtió en uno de los rostros más visibles del Ejecutivo.

En mayo de 2025, compitió como candidato a legislador local de la ciudad de Buenos Aires por la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y su lista ganó los comicios con el 30,7 % de los votos.

No asumió, sin embargo, el escaño en la Legislatura capitalina porque en noviembre de 2025 Milei le designó como su jefe de Gabinete.

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Los problemas para Adorni comenzaron en marzo pasado, cuando se supo que su esposa, Bettina Angeletti, viajó con él, como parte de la comitiva oficial, en un avión que llevó a Milei a Estados Unidos.

Eso fue la punta de un ovillo de posteriores revelaciones en la prensa y denuncias judiciales por viajes de lujo con su familia y compras y remodelaciones de inmuebles.

El patrimonio de Adorni quedó entonces bajo la lupa. Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete aseguró decenas de veces en medios y ante el Congreso no haber cometido delito alguno pero, en la práctica, no dio explicaciones detalladas de cómo hizo para afrontar esos gastos.

Durante todos estos meses, Milei se empeñó en defenderlo y sostenerlo en el cargo, pese a que el creciente escándalo trajo consigo una caída en la imagen del gobierno, peleas internas y una cierta parálisis en el Gabinete ministerial.

Sin más margen político, Milei se decidió a soltarle la mano.

Con EFE

FUENTE:FRANCE24