La Administración Nacional de Correos planea sellos digitales con ‘blockchain’ y busca cobrar regalías

La Administración Nacional de Correos (ANC) prepara un proyecto para comercializar sellos digitales mediante tecnología de blockchain como una nueva línea de negocio vinculada a la filatelia. La iniciativa prevé crear piezas que podrían ser animadas o en tres dimensiones y generar ingresos para la empresa pública cada vez que sean revendidas.
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Según explicaron autoridades del organismo a Búsqueda, el proyecto ya fue diseñado y resta avanzar en su desarrollo. La intención es apoyarse en acuerdos de cooperación e incorporar estudiantes, desarrolladores y diseñadores en esa etapa.
El modelo permitiría que la ANC cobre regalías de entre 5% y 10% por cada operación posterior de compra o venta del sello digital dentro de la blockchain. “Es una nueva forma de ingreso económico que no estábamos manejando y que ya utilizan correos de otros países”, señaló una fuente.
La apuesta también procura renovar el perfil de la filatelia, hoy concentrada sobre todo en coleccionistas mayores de 55 años, y acercarla a generaciones más habituadas a adquirir activos digitales. Desde el Correo Uruguayo entienden que estas piezas podrían mantener la función cultural de los sellos tradicionales, difundiendo contenidos sobre la historia, la fauna y la flora uruguayas, pero en formatos adaptados a los nuevos hábitos de consumo.