ADM organizó una nueva edición de sus Almuerzos de Trabajo

La instancia convocó a líderes empresariales, autoridades y referentes nacionales para debatir sobre los desafíos del país en un contexto internacional cada vez más complejo

La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) realizó una nueva edición de sus tradicionales Almuerzos de Trabajo, un espacio que desde hace años se ha consolidado como uno de los principales ámbitos de intercambio, análisis y reflexión sobre los temas que marcan la agenda nacional e internacional. Bajo el título El Camino de Uruguay en la Turbulencia Internacional, la instancia reunió a destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y académico para debatir sobre los desafíos que enfrenta el país en un escenario global atravesado por cambios geopolíticos, tensiones económicas y transformaciones en las relaciones internacionales.

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El encuentro tuvo lugar el jueves 28 de mayo en el ballroom del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, cuya sala se vio colmada por empresarios, ejecutivos, representantes de instituciones, autoridades y referentes de distintos sectores que acompañaron una jornada de gran interés para el ámbito público y privado. El encuentro contó con la participación de dos figuras centrales de la política uruguaya: los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, quienes integraron el panel principal y compartieron sus visiones sobre el posicionamiento de Uruguay frente a los desafíos del contexto internacional contemporáneo.

Durante su exposición, Luis Alberto Lacalle Herrera puso el foco en los desafíos internos que Uruguay debe afrontar para fortalecerse frente a un escenario internacional cada vez más exigente e incierto. En ese sentido, señaló la importancia de consolidar la institucionalidad democrática y promover reformas estructurales que permitan al país adaptarse a los nuevos tiempos. Asimismo, destacó la necesidad de avanzar en áreas estratégicas, como la educación, la modernización del Estado y el fortalecimiento de los partidos políticos y de los mecanismos de participación ciudadana. Según sostuvo, estos aspectos resultan fundamentales para enfrentar una creciente crisis de representación que afecta a numerosas democracias en el mundo.