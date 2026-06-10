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ADM organizó una nueva edición de sus Almuerzos de Trabajo

La instancia convocó a líderes empresariales, autoridades y referentes nacionales para debatir sobre los desafíos del país en un contexto internacional cada vez más complejo

Vicepresidente&nbsp;de ADM Roberto Brezzo, Julio María&nbsp;Sanguinetti,&nbsp;presidente de ADM Jorge Abuchalja,&nbsp;Luis Lacalle Herrera,&nbsp;secretario general&nbsp;de ADM Enrique&nbsp;Giner.

Vicepresidente de ADM Roberto Brezzo, Julio María Sanguinetti, presidente de ADM Jorge Abuchalja, Luis Lacalle Herrera, secretario general de ADM Enrique Giner.

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Adrián Echeverriaga
Jorge Tomasi, Patricia Damiani y gerente general de ADM Alfredo Secondi.

Jorge Tomasi, Patricia Damiani y gerente general de ADM Alfredo Secondi.

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Adrián Echeverriaga
Daniel Reboredo, Leonardo Gaidos y Óscar Bottinelli.

Daniel Reboredo, Leonardo Gaidos y Óscar Bottinelli.

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Adrián Echeverriaga
Didier Opertti y Víctor Angenscheidt.

Didier Opertti y Víctor Angenscheidt.

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Adrián Echeverriaga
Embajador de Brasil Marcos Leal Raposo y&nbsp;senador Tabaré Viera.

Embajador de Brasil Marcos Leal Raposo y senador Tabaré Viera.

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Adrián Echeverriaga
Álvaro Delgado y Nicolás Martinelli.&nbsp;

Álvaro Delgado y Nicolás Martinelli. 

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Adrián Echeverriaga
Tomás Friedmann y Luis Hierro López.

Tomás Friedmann y Luis Hierro López.

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Adrián Echeverriaga
Diputado Federico Casaretto e intendente de&nbsp;Rocha Alejo Umpiérrez.

Diputado Federico Casaretto e intendente de Rocha Alejo Umpiérrez.

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Adrián Echeverriaga
Senadora Graciela Bianchi y Miriam Saldivia.

Senadora Graciela Bianchi y Miriam Saldivia.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) realizó una nueva edición de sus tradicionales Almuerzos de Trabajo, un espacio que desde hace años se ha consolidado como uno de los principales ámbitos de intercambio, análisis y reflexión sobre los temas que marcan la agenda nacional e internacional. Bajo el título El Camino de Uruguay en la Turbulencia Internacional, la instancia reunió a destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y académico para debatir sobre los desafíos que enfrenta el país en un escenario global atravesado por cambios geopolíticos, tensiones económicas y transformaciones en las relaciones internacionales.

El encuentro tuvo lugar el jueves 28 de mayo en el ballroom del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, cuya sala se vio colmada por empresarios, ejecutivos, representantes de instituciones, autoridades y referentes de distintos sectores que acompañaron una jornada de gran interés para el ámbito público y privado. El encuentro contó con la participación de dos figuras centrales de la política uruguaya: los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, quienes integraron el panel principal y compartieron sus visiones sobre el posicionamiento de Uruguay frente a los desafíos del contexto internacional contemporáneo.

Durante su exposición, Luis Alberto Lacalle Herrera puso el foco en los desafíos internos que Uruguay debe afrontar para fortalecerse frente a un escenario internacional cada vez más exigente e incierto. En ese sentido, señaló la importancia de consolidar la institucionalidad democrática y promover reformas estructurales que permitan al país adaptarse a los nuevos tiempos. Asimismo, destacó la necesidad de avanzar en áreas estratégicas, como la educación, la modernización del Estado y el fortalecimiento de los partidos políticos y de los mecanismos de participación ciudadana. Según sostuvo, estos aspectos resultan fundamentales para enfrentar una creciente crisis de representación que afecta a numerosas democracias en el mundo.

Por su parte, Julio María Sanguinetti reflexionó sobre los profundos cambios que atraviesa el orden internacional. Durante su intervención analizó la transición hacia una nueva configuración global caracterizada por la redefinición de los centros de poder, el debilitamiento de algunos mecanismos tradicionales de gobernanza internacional y el crecimiento de fenómenos populistas en distintas democracias occidentales. En ese contexto, opinó que Uruguay debe actuar con inteligencia estratégica para preservar una inserción internacional equilibrada y pragmática. Según expresó, el país debe mantener relaciones constructivas con los principales actores globales, incluyendo Estados Unidos, China, Europa y los países del Mercosur, evitando alineamientos excluyentes en un escenario internacional cada vez más polarizado.

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